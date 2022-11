Grève en éducation : l’école en virtuel pour des élèves d’Ottawa et de l’est ontarien

Le CECCE indique qu’il prévoit garder toutes ses écoles ouvertes lundi, et ce, même si des membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) maintiennent leurs moyens de pression, et ce, tant et aussi longtemps que l’administration pourra mettre des mesures en place afin que le bien-être et la sécurité des élèves et des membres du personnel soient préservés .

Les services de garde avant et après l’école ainsi que les garderies resteront également ouverts, ajoute le CECCE dans une note aux parents.

Au CECCE , l’unité syndicale du SCFP représente le personnel de métier et de conciergerie, pour un total de 160 employés, précise le conseil scolaire.

L’administration assure qu’elle continue à suivre de près l’évolution de la situation et tiendra informés les parents des développements.

En revanche, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est de l’Ontario (CSDCEO) a décidé de passer en mode virtuel.

Pour des questions sanitaires et de santé publique, l’apprentissage se poursuivra en mode virtuel dès ce lundi 7 novembre 2022. L’apprentissage de votre enfant sera en mode virtuel pour le lundi 7 novembre (des travaux seront donnés aux élèves dans Google Classroom et l’enseignant sera disponible pour répondre aux questions) et en mode virtuel dès le mardi 8 novembre en enseignement en temps réel , précise le CSDCEO dans une note aux parents datée du 6 novembre.

Les classes distinctes poursuivront l'enseignement en présentiel à l’école aussi longtemps que les conditions sanitaires nous le permettront et le transport scolaire sera fourni pour ces élèves , ajoute le CSDCEO . Le conseil scolaire recommande aux parents de communiquer avec les fournisseurs de services pour les services de garde dans les écoles élémentaires.

De son côté, le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO) a confirmé le passage en mode d’apprentissage virtuel dans ses écoles, à l'exception des classes distinctes et des classes de l'école, et ce, jusqu’à nouvel ordre .

Les membres du personnel affiliés au SCFP ne sont pas les mêmes d’un conseil à l’autre. Nos écoles et nos services comptent une proportion importante de membres du personnel représentés par le SCFP dont le personnel de conciergerie et presque la totalité des membres du soutien administratif et technique (secrétaires, bibliotechniciens, agents d’assiduité, etc.) des écoles. Sans la présence de ce personnel dans les écoles, il est impossible d’assurer adéquatement la santé et la sécurité des élèves et du personnel , explique le CEPEO .

Du côté des conseils scolaires anglophones, les écoles du Catholic District School Board of Eastern Ontario et du Ottawa Catholic School Board sont fermées lundi. En revanche, celles du Ottawa-Carleton District School Board sont ouvertes.

Les manifestations se poursuivent

Après les rassemblements de vendredi, d’autres manifestations sont organisées lundi devant les bureaux des députés provinciaux de la région.