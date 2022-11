Un homme se trouve dans un état critique après avoir été poignardé à Montréal

L'incident s'est produit peu avant 22 h à l'intersection des rues Clark et de La Gauchetière Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Selon les informations préliminaires du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ), l'homme aurait été blessé à au moins une reprise au haut du corps par une arme blanche.

Il aurait été touché lors d'un conflit impliquant plusieurs suspects , a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM .

L'homme a été transporté en centre hospitalier en fin de soirée, et les autorités médicales avaient toujours peur pour sa vie en début de nuit.

Les suspects auraient quitté les lieux à pied, selon M. Brabant, mais au moins une personne a été arrêtée non loin des lieux . Ainsi, un homme de 31 ans devait être rencontré par les enquêteurs.

Une scène de crime a été mise en place, de sorte que les rues Saint-Laurent, entre Viger et René-Lévesque, et de La Gauchetière Ouest, entre Clark et Saint-Dominique, ont été fermées à la circulation.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire se sont rendus sur les lieux au cours de la nuit de dimanche à lundi pour faire l'analyse de la scène et pour trouver des indices.

Ils ont aussi reçu l'assistance de l'escouade canine de la police montréalaise.