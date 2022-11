L’hirondelle bicolore a connu une bonne saison reproductive dans la région de Cocagne

Un résident de Cocagne, au Nouveau-Brunswick, qui veille sur plus de 200 nichoirs artificiels, est heureux de constater que l’hirondelle bicolore a connu une bien meilleure saison reproductive cet été qu’en 2021.

Louis-Émile Cormier a encaissé un choc à la fin de l’été 2021 quand il a aidé le groupe de développement durable du Pays de Cocagne à nettoyer des nichoirs à hirondelles dans la région de Dieppe et de Shediac.

Les nichoirs à l’intérieur des terres, près de Dieppe, montraient des signes de nidification fructueuse tandis qu’un grand nombre de nichoirs plus près de la côte contenaient de nombreux oisillons morts.

Le travailleur à la retraite s’occupe lui-même de plus de 200 nichoirs dans la région de Cocagne. Il avait trouvé des oisillons morts dans 67 d’entre eux.

Louis-Émile Cormier explique qu’il se sentait alors comme s’il avait perdu des amis et qu’il se demandait si construire d’autres nichoirs en valait la peine.

Mais lorsqu’il a récemment vérifié ses nichoirs, sa déception de l'an dernier s’est transformée en joie. Il n’y en avait qu’un avec quatre petits morts à l’intérieur , dit-il.

Il a trouvé un nid dans 130 nichoirs, ce qui donne un très bon taux de reproduction, selon lui.

Quel avenir pour l'hirondelle bicolore?

Contrairement à l'hirondelle des granges et à l’hirondelle des rivages, qui sont des espèces menacées dans la région, l’hirondelle bicolore se porte plutôt bien. M. Cormier était donc surpris de constater un faible taux de nidification fructueuse de 30 % en 2021. Les difficultés de cette espèce l'année dernière demeurent mystérieuses.

Il soupçonne que les insectes volants dont se nourrissent les hirondelles bicolores sont plutôt restés au sol au printemps de 2021 en raison des conditions météorologiques, ce qui aurait réduit la quantité de nourriture disponible.

Je tiens un journal. Et au printemps dernier, [le temps] était merveilleux, et en fait, le succès est beaucoup, beaucoup, plus grand , dit-il.

Louis-Émile Cormier, résident de Cocagne, s’occupe bénévolement de nichoirs artificiels dans la région depuis une quinzaine d’années. Il dit qu'il aime observer les hirondelles bicolores lorsqu’elles volent à la recherche des insectes dont elles se nourrissent. Photo : Gracieuseté/Louis-Émile Cormier

Louis-Émile Cormier construit des nichoirs depuis 19 ans et il se préoccupe pour l’avenir de ces hirondelles même si elles viennent de connaître une bonne saison de nidification.

J’aime tellement les hirondelles que ce sera difficile si nous n’en voyons plus. Ce serait dur. Vous savez, avec le changement climatique, c’est tout à fait possible , affirme M. Cormier.

Il ajoute que si l’on continue de construire et d’entretenir des nichoirs, c’est un bon moyen de voir l’évolution de l’espèce.