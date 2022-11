44e Gala de l’ADISQ : la consécration pour Hubert Lenoir, qui signe un triplé

En début de soirée, Hubert Lenoir a gagné le Félix dans la catégorie Artiste de l’année - rayonnement à l’international, avant d’être sacré auteur ou compositeur de l’année pour PICTURA DE IPSE : musique directe. Il a complété son tour du chapeau à la toute fin du gala en recevant le trophée de l’interprète masculin de l’année avec son bagout habituel.

Hubert Lenoir a remporté trois Félix dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Jean-François LeBlanc

C’est un prix du public. À tous les gens qui disent que ma musique est juste écoutée par un microcosme de personnes dans des centres urbains, peut-être qu’à partir de maintenant, vous pouvez juste shut the fuck up, a-t-il lancé. T’es pas obligé de m’aimer, mais c’est juste important des fois d’être curieux envers les autres, de ne pas juger du premier coup.

Avec les prix remis mercredi dernier lors du Gala de l’industrie et du Premier Gala de l’ADISQ, l’artiste a récolté un total de sept Félix cette année, confirmant ainsi son statut de favori.

Ginette Reno rebaptise FouKi

C’est un Louis-José Houde très en forme, comme à l’habitude, qui tenait les rênes de la soirée pour une 17e année de suite. Il a été fidèle à sa réputation avec son animation fluide et quelques blagues bien placées.

Dans son monologue d’ouverture, il a fait allusion à la gifle de Will Smith à Chris Rock aux derniers Oscars, ainsi qu’à l’interruption inopinée de Guillaume Lemay Thivierge aux prix Gémeaux plus tôt cette année. Il a d’ailleurs offert une mise en garde aux personnes présentes dans la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Qu’il n’y en ait pas un qui s’essaie, parce que j’ai deux gardes du corps ici ce soir. Ils s’appellent 2Frères , a-t-il lancé à la blague.

Ginette Reno lors du 44e Gala de l'ADISQ Photo : Radio-Canada / Jean-François LeBlanc

Ginette Reno est ensuite montée sur scène pour présenter le premier prix, celui de la chanson de l’année, sous un tonnerre d’applaudissements. Elle a fait rire la foule avec deux petits lapsus en annonçant le titre gagnant, Copilote de FouKi (avec Jay Scøtt). Elle a en effet repabtisé la chanson capitole et l’artiste, Funky .

Bruno Pelletier et Mario Pelchat en duo

Beau moment de télévision en début de soirée lorsque les chanteurs Bruno Pelletier et Mario Pelchat se sont rejoints sur scène pour chanter ensemble; une première pour les deux artistes en 40 ans de carrière.

Dans un pot-pourri réunissant certains de leurs plus grands succès respectifs, on a notamment pu entendre La Manic, Je suis un chanteur, Quand on y croit, Pleurs dans la pluie et une interprétation bien sentie du Temps des cathédrales.

Après le premier prix d’Hubert Lenoir, présenté par le chef de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) Rafael Payare, le public a eu droit à un enchaînement de prestations par les artistes en lice pour le prix de la révélation de l’année : Jay Scøtt, La Zarra, Natasha Kanapé, Étienne Coppée et Ariane Roy. C’est finalement cette dernière qui a mis la main sur le trophée, elle qui a lancé son premier album Medium plaisir cette année.

Salebarbes sacré groupe de l’année

Les Cowboys Fringants ont ajouté un trophée de plus à leur collection de Félix en milieu de soirée, remportant le prix de l’album de l’année - succès populaire pour la bande sonore originale du film L’Amérique pleure.

Rappelons que le quatuor formé à Repentigny il y a 25 ans avait été sacré groupe de l’année au Gala de l’ADISQ 2021, un exploit qu’il aurait pu répéter dimanche alors qu’il était de nouveau en lice dans la catégorie.

C’est plutôt le groupe de musique acadienne traditionnelle Salebarbes qui est parti avec les honneurs. Le prix a été présenté par le groupe de métal québécois Voivod, rarement présent dans ce genre de gala. La formation, qui a lancé son dernier album en février, célèbre ses 40 ans de carrière cette année.

Klô Pelgag, grande reine de l’ADISQ l’an dernier avec une récolte de 13 trophées, s’est vue décerner le Félix dans la catégorie spectacle de l’année pour la tournée entourant la sortie de l’album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Laura Niquay a été couronnée artiste autochtone de l'année. Photo : Radio-Canada / Eric MYRE

Pour sa part, Laura Niquay a été désignée artiste autochtone de l’année. Elle s'était illustrée un peu plus tôt sur scène, dans un segment de prestations mêlant français et langues autochtones, aux côtés d'Émile Bilodeau, de Samian et de Claude McKenzie.

À noter également les prestations de Lisa Leblanc et d'Edith Butler, qui ont formé un duo acadien le temps de quelques chansons, et des rappeuses Naya Ali et Sarahmée.

Roxane Bruneau, deux fois interprète féminine de l’année

Roxane Bruneau a réitéré son exploit de l’an dernier en décrochant à nouveau le très prisé Félix de l’interprète féminine de l’année. Quand tu penses au prix de l’interprète féminine, c’est pas à moi que tu penses en premier, côté féminité, mais je veux dire un gros merci au public , a-t-elle affirmé sur scène.

Vous m’avez créée, vous m’avez prise chez vous et vous m’avez amenée jusqu’ici. Ça fait du bien de savoir que je n’étais pas juste la saveur du mois et qu’année après année, vous êtes encore dans mes salles, vous chantez encore mes tounes.

Roxane Bruneau a été couronnée interprète féminine de l'année lors du 44e Gala de l'ADISQ. Photo : Radio-Canada / Eric MYRE