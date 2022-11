Des parents inquiets par la Grève en éducation en Ontario

En Ontario, des milliers de parents sont dans l'incertitude puisqu'ils ne savent toujours pas quand leur enfant pourra retourner à l'école. La grève des 55 000 employés de soutien au primaire et au secondaire entre dans sa deuxième journée lundi. Et c'est toujours le bras de fer entre les syndiqués et le gouvernement Ford.

Après une troisième journée d'échanges, l’audience de la Commission des relations de travail de l’Ontario a pris fin dimanche après-midi. La Commission doit maintenant décider si le débrayage des travailleurs en éducation est illégal. Une attente insoutenable pour certains parents.

Chaque matin [les enfants] nous demandent si c’est une journée de grève ou non. Et même nous en tant que parents il y a beaucoup d'incertitudes. On espère que le gouvernement va retourner à la table de négociation et offrir un bon contrat à ses travailleurs , témoigne Omar Burgan.

Omar Burgan témoigne des effets de la grève sur ses enfants et lui. Photo : Radio-Canada

Si certaines écoles dans la province ont déjà annoncé qu’elles fermeraient leurs portes, d’autres au contraire ont décidé de poursuivre normalement. Un méli-mélo qui ne calme pas la situation.

Ce n’est idéal pour personne. On préférerait qu’ils soient à l’école en présentiel , commente Mindy Sichel.

Néanmoins, M. Burgan et Mme Sichel affirment comprendre la raison de la grève.

J’appuie vraiment les travailleurs. Vendredi, nous nous sommes rendus à la manifestation. (...) Mon fils a eu de l'aide quand il était au primaire des éducatrices qui l' aidaient dans la classe , ajoute Mme Sichel.

M. Omar continue par On ne peut pas garder les écoles ouvertes au détriment des travailleurs. Les deux viennent ensemble. Les conditions de travail des gens qui travaillent dans nos écoles, c'est aussi les conditions d'apprentissage des élèves.

Des répercussions à l’échelle du pays

Selon Louis Durand, professeur de gestion à l’Université Laurentienne, le fait que le gouvernement Ford ait décidé d’invoquer la clause dérogatoire, fait transcender le cas de l’Ontario à l’échelle nationale.

Tous les milieux syndicaux surveillent cette situation. Je pense que beaucoup de syndicats sont prêts à montrer leur solidarité et à les soutenir , croit-il.

Pendant ce temps, alors même que les manifestants s’exposent à des amendes sévères pouvant atteindre 4000 $ par travailleur et 500 000$ pour le syndicat pour chaque journée de débrayage, le Syndicat canadien de la fonction publique a déjà confirmé la tenue d’une grève lundi.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Avec informations de Rosalie Sinclair