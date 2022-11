La lumière au bout du tunnel pour 3 anciens étudiants de l’Université de Saint-Boniface

Dénominateur commun chez Patient Kadima, Emmanuelle Boluwa et Rita Wotto, ils s’accordent à dire que les débuts ont été difficiles dans un nouveau contexte, mais qu’ils ont su faire preuve de détermination afin de tourner la page.

Patient Kadima

Selon Patient Kadima, la barrière de la langue représente un défi dans un milieu fortement anglophone. Photo : Radio-Canada

Au début, on essaye de joindre les deux bouts, on va à l’école, on cherche un emploi et souvent avec les employeurs vu qu’on a pas la langue, même quand on parle de poste bilingue ou francophone, on exige une connaissance de l’anglais et c’est difficile.

Emmanuelle Boluwa

Emmanuelle Boluwa explique qu'elle a pu s'en sortir parce qu'elle a développé une forme de confiance en elle-même. Photo : Radio-Canada

Au Manitoba on est censé être bilingue […] Même quand on parle de poste bilingue ou francophone, on exige une connaissance de l’anglais et c’est difficile.

Au campus étudiant, c'est ça qui m'a permis de me construire une famille.

Ce qui retient souvent les étudiants étrangers c'est la peur et c’est se sous-estimer. Il ne faut pas se sous-estimer et ne pas oublier que si je suis là c’est pour une raison et si je suis là c’est pour atteindre un but.

Rita Wotto

Rita Wotto a d'abord cherché à savoir si elle pouvait rencontrer des personnes de sa communauté d'origine. Photo : Radio-Canada

L’une des premières choses que j’ai faites quand je suis venue c’est de contacter le bureau international [de l’Université de Saint-Boniface] pour leur demander s'il y a des étudiants de la même nationalité que moi, car je n’en trouvais pas toute seule, et il m’ont dit oui, il y a une autre fille.

À partir de là, j’ai su que l’on avait une communauté qui était au Manitoba. [Puis ça a été] le premier dîner, manger des plats de chez moi, parler la langue, je me sentais comme à la maison.

Selon les données du recensement de 2021, le Manitoba a accueilli la plus forte proportion d'immigrants économiques au pays, et la majorité des immigrants se sont installés dans la capitale provinciale.

En 2021, le Manitoba a sélectionné moins de 200 dossiers d’immigrants francophones dans le cadre du Programme des candidats du Manitoba (PCM) ratant ainsi sa cible d'immigration francophone fixée à 7 %.

Une étude réalisée par le professeur d'économie de l'Université de Saint-Boniface (USB) et chercheur, Faiçal Zellama en 2021 a permis de savoir que la déqualification entraîne le départ des immigrants francophones vers d'autres provinces canadiennes.

Avec les informations de Anne-Louise Michel