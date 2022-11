Le National de Montréal remporte le Tournoi international bantam de Sherbrooke

Les meilleurs joueurs de hockey du Québec catégorie M15 étaient réunis à Sherbrooke cette semaine. En tout, 30 équipes se sont affrontées au Complexe sportif Thibault GM, dont une équipe de la Slovaquie.

Les deux équipes sherbrookoises en scène ont été éliminées dimanche. Le parcours des Harfangs de Sherbrooke AAA élite a pris fin en demi-finale, alors que le celui du Phoenix de Sherbrooke Bantam AA s'est conclu en finale.

En plus d'avoir été un succès pour plusieurs hôtels et restaurants de Sherbrooke, l'organisation du TIBS assure que l'événement a aussi été un succès pour ses jeunes participants.

Malgré le fait que les formations sherbrookoises aient toutes deux perdu dans leur catégorie, l'entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke Bantam AA, Patrick Lamontagne, se dit très fier.

C'est toujours plaisant parce que les jeunes veulent se donner de plus en plus dans notre ville, pour montrer qu'ils sont encore meilleurs. Puis en même temps, montrer à leurs parents qu'ils sont vraiment capables de faire ce qu'on leur montre au hockey, avoir du plaisir puis être capable de gagner des games. Puis même si on perd, ce n'est pas grave, parce qu'on apprend à perdre et on apprend à gagner , déclare-t-il, sagement.

Un sentiment partagé par le président du TIBS, Mario Roy, qui a par ailleurs annoncé qu'il ne serait plus en poste lors de la prochaine édition.