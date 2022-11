Une policière coupable d’inconduite pour avoir fait des dons au convoi des camionneurs

Kristina Neilson a plaidé coupable jeudi matin à un seul chef d’accusation de conduite déshonorante en vertu de la Loi sur les services policiers, pour avoir donné de l’argent au convoi le 5 février.

Jusqu’ici, elle est la seule policière d’Ottawa à avoir fait l’objet de poursuites officielles en raison de sa participation au convoi ou son occupation.

Selon les faits attachés au dossier et lus par la procureure Angela Stewart, Mme Neilson a fait un premier don au convoi le 23 janvier, soit le lendemain du jour où des centaines de véhicules ont formé des convois et voyagé à travers le Canada, en direction de la colline du Parlement à Ottawa .

Ils ont été rejoint par des milliers de manifestants qui étaient à pied ils ont créé un blocage complet de la zone entourant la colline du Parlement au centre-ville d’Ottawa .

Ce blocage a été mis en place du 28 janvier au 21 février, selon Mme Stewart.

La policière admet

Mme Neilson a fait un don de 55 dollars sur GoFundMe, qui était l’une de nombreuses plateformes de collecte de fonds en ligne, utilisée par les organisateurs du convoi, afin de de continuer l’occupation.

Ces collectes de fonds ont permis de récolter des millions de dollars, d’après la procureure.

Le 4 février, GoFundMe a signalé le convoi de la liberté comme une occupation ,a fait savoir Mme Stewart. La plateforme a estimé que la collecte de fonds pour une telle occupation constituait une violation de ses conditions de service GoFundMe a geler ou remboursé l’intégralité de la somme.

En réponse, les organisateurs du convoi ont utilisé d’autres plateformes, dont GiveSendGo.

La policière a fait volte-face et a donné [ à nouveau] l’argent à une autre plateforme de collecte de fonds dès qu’elle a été remboursée [par GoFundMe].

Le 4 février, Peter Sloly, l’ancien chef de police d’Ottawa et patron de Kristina Neilson, a qualifié la manifestation d’ occupation illégale .

GoFundMe a effectué un premier remboursement à Mme Neilson le 5 février. Et le même jour, elle a fait un autre don de 55 dollars à la collecte de fonds GiveSendGo, a précisé la procureure.

Ce don aussi, a finalement été remboursé.

Ente le 18 et 20 février, une opération conjointe à grande échelle impliquant les services de police municipaux et de toutes les provinces du Canada, en plus de la Gendarmerie royale du Canada, a arrêté les organisateurs et les manifestants. Ils ont enlevé les véhicules stationnés et démantelé les barrages des rues d’Ottawa a ajouté Mme Stewat pendant l’audience.

Le 21 février, la plupart des manifestants et des véhicules avaient été dégagés, à un coût substantiel pour les contribuables.

Toujours selon Mme Stewart, le service de déontologie de la police a été mis au courant du don de Mme Neilson et a ouvert sa propre enquête.

Lors de son interrogatoire, Mme Neilson a elle-même reconnu avoir fait les deux dons.

Le convoi a fait des ravages et les dons l’ont aidé

Le convoi des camionneurs a semé le chaos dans la ville d’Ottawa pendant des semaines et des semaines en 2022. Le convoi et l’approche des forces de l’ordre ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique locale, nationale et même internationale , a déclaré Mme Stewart pendant l’audience.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) et tous les paliers de gouvernement ont finalement jugé que ce convoi était illégal. La collecte de fonds a eu pour effet de la prolonger. Ça a coûté cher contribuables de faire partir ces véhicules et ces manifestants.

Le public s’attend à ce que les agents de police respectent la loi et ne fassent pas de dons à une manifestation illégale , a souligné la procureure.

Au lieu de comprendre que faire un don au convoi pouvait être problématique, l’agente Neilson a fait volte-face et a redonné de l’argent sur une autre plateforme dès qu’elle a eu son remboursement. Et le deuxième don a été fait le lendemain, après que le chef de police ait dit que le Convoi était une occupation illégale , a martelé Mme Stewart.

Photo: Radio-Canada / Ivanoh Demers Freedom Convoy 2022. Convoi de la liberté 2022. Ambiance devant le parlement du Canada à Ottawa.(Archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’Association des policiers d’Ottawa à la rescousse

Mme Neilson a rejoint le SPO en 2012. Avant cela, elle a passé 12 ans dans la marine, a souligné Pat Laflamme, représentant syndical de l’Association des policiers d’Ottawa.

Elle a atteint le grade de matelot-chef et a été déployée lors de trois tours opérationnels, un en Afghanistan. Deux dans le golfe Persique, a-t-il dit.

Pendant son séjour dans la marine, elle s’est spécialisée dans les armes légères, la démolition et l’exercice.

M. Laflamme a également souligné ses trois médailles et le fait qu’elle est bénévole au sein d’une organisation caritative et qu’elle a reçue des éloges en interne et externe pour sa conduite en tant qu’officière.

Elle est un officier de patrouille de la division centrale qui est respectée par ses collègues, ainsi que par son équipe de direction , a témoigné M. Laflamme.

La policière doit être privée de salaire

Dans une présentation conjointe sur la peine, la défense et l’accusation demandent que l’agent soit privé de 40 heures de salaire et qu’elle participe à un programme de justice réparatrice. Ce programme, s’il est mis en œuvre comme prévu, prévoit que les membres de la communauté d'Ottawa rencontrent la policière et lui expliquent comment ses actions les ont affectés.

C’est une situation inédite, mais qui demande une condamnation sérieuse de la conduite , a fait valoir Mme Stewart.

La procureure a mis en évidence des cas pertinents d’officiers ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir fait des erreurs de jugement en dehors du service , mais a qualifié les faits de cette affaire de sans précédent .

Mme Neilson n’a pas d’antécédent de mauvaise conduite de la part de la police. Elle a déclaré à l’audience qu’elle n’avait rien à dire pour le moment .

Une décision écrite sera rendue dans cette affaire à une date indéterminée.