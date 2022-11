Marche de 22 km avec un sac de 22 kg pour la prévention du suicide chez les vétérans

La Rucksack March for Remembrance visait à récolter 35 000 $ pour Wounded Warriors Canada, un organisme de bienfaisance national.

La marche se base sur une étude américaine de 2013 selon laquelle 22 anciens combattants s’enlevaient la vie chaque jour aux États-Unis en moyenne. Si les données s’appliquaient aux vétérans américains, les organisateurs de la marche à Edmonton savent que les chiffres ne sont pas meilleurs au Canada.

Les participants ont donc marché 22 km, avec un sac de 22 kg sur le dos.

Nous savons que les anciens combattants ont un taux de suicide 50 % plus élevé [par rapport à la population générale au Canada ], affirme Ian Hall, directeur de Rucksack March for Remembrance qui a servi dans le 3e bataillon du Princess Patricia's Canadian Light Infantry.

Ian Hall est ambassadeur de Wounded Warriors Canada et directeur de la marche annuelle Rucksack March for Remembrance. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

« Nous avons décidé d’organiser une marche de 22 km pour souligner le nombre de suicides élevé au Canada. » — Une citation de Ian Hall, ambassadeur de Wounded Warriors Canada

Amanda Aube a vu les dommages de ces chiffres de près. Elle et son mari travaillaient dans l’Armée ensemble avant qu’il ne s’enlève la vie en 2016.

Aujourd’hui, elle s’implique auprès des autres : Le suicide c’est permanent et ça l’affecte tout le monde .

Mon principal objectif dans la vie est donc d’aider les autres, de leur donner les moyens de s’en sortir , précise-t-elle.

En souvenir d’un frère d’armes

La marche Rucksack March for Remembrance a vu le jour il y a cinq ans à Edmonton, après le suicide d’un militaire avec qui M. Hall avait servi. Avec d’autres membres des Forces armées canadiennes, il a alors décidé d’organiser la marche annuelle dans la capitale albertaine.

« On s’est réuni et on s’est dit qu’on devait faire quelque chose. » — Une citation de Ian Hall, ambassadeur de Wounded Warriors Canada

On a commencé avec une toute petite collecte de fonds en 2017 avec une vingtaine de personnes. On voulait attirer l’attention de la population sur les problèmes de santé mentale et les traumatismes des vétérans et des premiers intervenants qui surviennent avec le stress de leur travail.

M. Hall affirme que les préjugés entourant les problèmes de santé mentale se sont certes réduits ces dernières années, mais que la situation n’est pas pour autant fameuse.

Le problème c’est que si on arrête de mettre en lumière ces questions, elles vont être ignorées ou oubliées , explique-t-il.

Les fonds recueillis par la Rucksack March for Remembrance soutiennent les programmes de Wounded Warriors Canada, comme le programme Avant le stress opérationnel (ASO). Le programme vise à donner aux personnes en début de carrière les outils nécessaires pour mieux gérer les situations stressantes en lien avec leur profession.

Wounded Warriors Canada est un organisme à but non lucratif qui soutient les membres des Forces armées canadiennes malades ou blessés, les anciens combattants ainsi que leurs familles.

L’événement a jusqu’ici amassé 25 000 $.

Avec les informations de Caleb Perreaux