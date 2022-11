Une Winnipégoise utilise TikTok pour aider les parents autochtones à connecter entre eux

Il y a peu de ressources pour les parents autochtones [...] ceux qui veulent poursuivre leurs études sont un peu démunis , explique Mme Kristin qui en plus de s'occuper de sa fille, Riley, étudie en gestion des affaires et en marketing à l'Université de Winnipeg.

Elle utilise donc Tik Tok comme moyen de rejoindre les gens à travers de courtes vidéos terre à terre , montrant notamment des moments de ses journées et promouvant son organisation à but non lucratif, Indigenous Parents Community.

« Je veux faire connaître la communauté des parents autochtones et montrer qu'il y a un humain derrière tout ça. » — Une citation de Kelly Kristin, créatrice de contenu et fondatrice d'Indigenous Parents Community

L'entrepreneure sociale veut donner des occasions de développement professionnel aux parents autochtones et leur permettre de s'entraider.

Kelly Kristin utilise notamment l'humour dans ses vidéos TikTok pour humaniser son message et celui de son organisation. Photo : Radio-Canada / Émile Lapointe

Depuis qu'elle a commencé la formation par le biais du programme TikTok Accelerator for Indigenous Creators, à la fin du mois d'octobre, Mme Kristin a doublé son nombre d'abonnés sur sa page TikTok  (Nouvelle fenêtre) , passant d'environ 300 à plus de 600. Quand vous êtes sur TikTok et que vous vous sentez isolé [...] je veux être là et vous dire : "Hey, je suis là, vous n'êtes pas seuls!" , lance-t-elle.

L'avenir du marketing

Pour Nellie Brière, stratège en communication numérique, les réseaux sociaux comme TikTok sont un bon moyen de promouvoir les entreprises autochtones, comme celle de Mme Kristin.

Ils peuvent récupérer cette visibilité, récupérer un espace médiatique, une place dans l'espace public et non seulement ça, mais en plus offrir un modèle positif , note-t-elle. Un espace auquel ils n'ont pas toujours eu accès historiquement, selon Mme Brière.

Elle ajoute que le partage de ce contenu crée un esprit de communauté et permet d'entreprendre des dialogues .

De plus, la stratège explique que de véhiculer un message à travers des créateurs de contenus issus de certaines communautés précises est l'avenir du marketing .