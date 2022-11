Le Service de travail de rue de Chicoutimi dresse le portrait de l’itinérance

Seulement à Chicoutimi, il y a 48 itinérants qui n’ont accès à aucun hébergement et qui dorment dehors. Ce sont donc des personnes qui s’ajoutent à ceux qui trouvent parfois refuge à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, qui peut accueillir au minimum 33 personnes.

Parmi ces 48 personnes qui sont actuellement dans la rue, 7 sont des femmes. Selon le Service de travail de rue de Chicoutimi, 22 personnes sont à risque imminent d'itinérance, dont 5 femmes.

C'est inquiétant surtout à l'approche de l'hiver, exprime l’intervenante Yany Charbonneau. On a quand même une cinquantaine de personnes qui n'ont pas de toit pour l'instant.

Il y a différentes causes qui mènent à l'augmentation de l'itinérance visible, poursuit-elle. La pandémie qui a fait augmenter l'isolement, la détresse psychologique. Il y aussi la crise du logement : le manque de logements abordables et salubres .

Les policiers de Saguenay sont de plus en plus appelés à intervenir, comme le rapporte le porte-parole Luc Tardif.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Luc Tardif Photo : Radio-Canada

On intervient avec le plus de bonté possible, dit-il. Tout en respectant notre mandat. Ça va arriver, fréquemment, qu'on va avoir des appels pour des gens en situation d'itinérance qui par leur comportement vont déranger des citoyens. Par contre, c'est pas parce qu'une personne se parle seule, parle fort ou gesticule que c'est criminel.

Il y a aussi 26 campements de fortune à Chicoutimi, toujours selon le rapport du Service de travail de rue de Chicoutimi.

« C'est sûr que ce sont les campements dont on a connaissance. Donc c'est un minimum 26. » — Une citation de Yany Charbonneau, intervenante au Service de travail de rue de Chicoutimi

C'est pas toujours évident. À Saguenay, les ressources sont saturées. Alors avant de déménager, de déloger une personne, on va s'assurer que la personne ne se retrouvera pas à la rue un kilomètre plus loin , ajoute Luc Tardif.

Une trentaine de sans-abri avaient trouvé refuge dans l'autogare du Havre pour se protéger du froid, cet hiver. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Les intervenants du milieu plaident pour des services accessibles à la fois en itinérance, en santé mentale et en traitement des dépendances.

De leur côté, les commerçants du centre-ville tentent de faire preuve de tolérance, malgré les désagréments et certains incidents.

On se rend compte que dans la rue, les gens sont plus inquiets, partage le propriétaire de la boutique Les fines bouches, Jean-Charles Dubé. Ils nous disent en rentrant dans la boutique : "on aime pas ça se faire quêter dans la rue quand on débarque de l'auto."

On sent qu'ils ont peu de ressources, peu d'endroits où aller, surtout l'hiver, mentionne la propriétaire de la boutique La Fabrik, Valérie Arseneault. Ils cherchent de la chaleur donc ils entrent dans nos magasins. Malheureusement, on vit des vols, de la violence verbale, physique .

Selon un reportage d'Andréanne Larouche.