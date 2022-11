Le campement temporaire de Granby sera démantelé cette semaine

Plusieurs intervenants du Service de police de Granby, en partenariat avec des intervenants d'organismes communautaires et du réseau de la santé, vont déployer une approche d’accompagnement humaine pour respecter la dignité de toutes ces personnes , précise le bureau de la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

Pendant tout l'été, les autorités ont permis à des personnes en situation d’itinérance de camper au parc Saint-Antoine-de-Padoue dans le cadre du projet pilote lieu de tolérance . Mais il avait été décidé que le camp devrait fermer d'ici l'hiver.

Dans les derniers jours, une équipe du CIUSSS de l'Estrie-CHUS a accompagné les campeurs pour les guider vers d'autres lieux. Selon ses plus récentes informations, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS estime que l'ensemble des personnes rencontrées ont un plan de relocalisation .

Un service de halte-chaleur a d'ailleurs été mis sur pied au Partage Notre-Dame. Les personnes en situation d'itinérance peuvent y trouver répit, collations et vêtements chauds. Des lits sont aussi disponibles dans les organismes communautaires du territoire.