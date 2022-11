Atelier bricolage pour bambins lors de la Semaine nationale de l’immigration francophone

La Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM) et le Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE), en collaboration avec le Théâtre Cercle Molière (TCM) ont célébré la Semaine nationale de l’immigration francophone, dimanche, dans les locaux de l’organisme, sur la rue Taché, à Winnipeg.

En plus de la performance musicale de l’artiste Hakim, les enfants ont pu participer à des ateliers de confection d'instruments de musique.

On est en partenariat avec la FPFM depuis quelques années, et on organise les Dimanche en famille, chaque premier dimanche du mois , explique la stagiaire en médiation culturelle au TCM , Lin Fanny.

La présence de Hakim lors de cette rencontre s’est avérée tout à fait naturelle, selon Lin Fanny.

Hakim voulait vraiment représenter l’immigration francophone à Winnipeg. Il a travaillé à l'Accueil francophone, donc tout ce qu’il faut pour qu’un artiste francophone se promeuve à Winnipeg, il le savait.

Papa lui-même, il avait déjà ses habitudes avec les enfants, donc ça n’a pas posé problème , poursuit Lin Fanny.

Les locaux de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM). Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

On essaie de s’adapter, de s’intégrer, petit à petit , affirme Hayat Akcha, une mère ayant atterri à Winnipeg le 15 juin 2022, devenue membre de la FPFM depuis.

« Personnellement, le fait de frapper à la porte de la FPFM, c’est comme si je frappais à la porte d’une de mes sœurs. » — Une citation de Hayat Akcha, membre de la FPFM

Quand j’avais le blues du bled, comme on dit, je venais au FPFM, avec l’espace pour enfants, donc mon garçon en profitait, ça me permettait aussi d’échanger avec d’autres mamans.

Des événements comme celui-ci confirment à nouveau que l’organisme est une ressource essentielle pour les nouveaux arrivants, explique Hayat Akcha.

Il ne faut pas s’enfermer. Il faut profiter de ces organismes, parce qu’ils sont là pour nous aider, il faut sortir, il ne faut pas avoir peur.

Avec les informations d'Anne-Louise Michel