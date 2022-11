L’Est-du-Québec profite d’une météo inespérée et déconcertante

À Gaspé notamment, il s'agit déjà du troisième record battu en l'espace de quelques jours.

Selon les données préliminaires d'Environnement Canada, le mercure a atteint 22,2 degrés Celsius, un sommet depuis 1982.

Au Bas-Saint-Laurent, un record vieux de plus de 80 ans a été battu à Mont-Joli. À Rivière-du-Loup, il a fait six degrés de plus que l'ancien record datant de 2008.

Finalement sur la Côte-Nord, c'est à Baie-Comeau qu'un nouveau record a eu lieu avec des températures enregistrées de 17,2 degrés Celsius.

Les records sont particulièrement impressionnants à Rivière-du-Loup et à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

Daniel Samson, copropriétaire du Café de la Traverse à Gaspé, ferme habituellement sa terrasse à la mi-octobre. Il se considère très chanceux de pouvoir la laisser encore ouverte.

On avait rangé les tables il y a deux semaines et cette semaine on en a sorti quelques-unes et depuis jeudi pour le dîner, c'est toujours plein , constate-t-il.

Mais ses sentiments sont mitigés.

« Ça m'inquiète un peu parce que ce ne sont pas des températures normales. » — Une citation de Daniel Samson, copropriétaire du Café de la Traverse à Gaspé

Daniel Samson, copropriétaire du Café de la Traverse à Gaspé, tire profit du temps chaud, mais s'en inquiète en même temps. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Pas une bonne nouvelle pour l'industrie récréotouristique

Le copropriétaire du Camp de base Gaspésie, Jean-François Tapp, ne considère pas que ces chaleurs automnales tardives modifient quoique ce soit à ses activités.

La plupart des entreprises en tourisme d'aventure sont fermées depuis l'Action de grâce puisque les températures du mois de septembre étaient plutôt froides.

Évidemment, si les prochains automnes continuaient à être aussi chauds, il se peut que leurs périodes d'ouverture et leurs stratégies de communications changent éventuellement. Mais, ça prendrait plusieurs automnes doux et chauds pour qu’on le fasse , mentionne l’entrepreneur.

En fait, cette chaleur inopinée est une bien mauvaise nouvelle pour le récréotourisme gaspésien.

Des hivers plus doux sonneraient le glas de l'industrie touristique hivernale gaspésienne (archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille Denis

L’hiver est important pour nous autres, rappelle Jean-François Tapp. Si l’automne se réchauffe, ça pourrait impliquer que l’hiver va se réchauffer aussi.

« Nous, on n'a pas vraiment intérêt, en Gaspésie, à ce que l'hiver se réchauffe parce qu'on a l'or blanc ici, que les autres régions n'ont pas. » — Une citation de Jean-François Tapp, copropriétaire du Camp de base Gaspésie

Si on est parvenus à se développer un tourisme hivernal, c'est que nous, ici, on a la garantie qu'on a de la neige, ajoute-t-il. Il n’y a plus grand monde qui vont dans les Laurentides, parce qu'ils n'ont pas la garantie qu'il va y avoir de la neige. Ils viennent en Gaspésie, sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent.

La population demeure aussi très interpellée par le caractère inusité de ces jours de chaleurs, surtout si elles continuent à se répéter dans les prochaines années.

D’après le reportage de Guillaume Whalen