Une première femme crie devient la protectrice des enfants et des jeunes au Manitoba

La femme originaire de la Nation crie Sapotaweyak, à 600 km au nord-ouest de Winnipeg, a été nommée au terme d’un processus de sélection extrêmement concurrentiel.

Les aînés de la communauté me tapaient sur l'épaule pour que je postule , a affirmé Sherry Gott. Ils m'ont dit que c'était la direction que je devais prendre.

Mme Gott a été l'adjointe du protecteur des enfants du Manitoba pendant deux ans, jusqu'à son départ en 2020.

Âgée de 58 ans, elle a occupé de nombreux postes, dans lesquels elle a toujours développé le désir d'aider les gens.

Sherry Gott a notamment travaillé comme travailleuse sociale dans le système de protection de l'enfance et, plus récemment, au sein de l'unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak, un groupe de défense des Premières Nations du nord de la province.

Celle qui a pris ses fonctions le mois dernier rattrape déjà son retard, prépare la publication de rapports et organise des réunions avec le gouvernement provincial.

À l’école des aînés

La nouvelle protectrice des enfants et des jeunes du Manitoba affirme avoir passé son enfance à regarder sa grand-mère s’occuper des gens de sa communauté et à assumer divers rôles. Et cette expérience l’a beaucoup inspirée et a déterminé sa propre trajectoire.

Le fait qu'elle aide les gens m'a incitée à jouer ce rôle également , a-t-elle déclaré dans une entrevue accordée à la Presse canadienne.

Outre sa grand-mère, l’expérience des autres aînés qu'elle a rencontrés a été bénéfique pour sa propre construction. D’ailleurs, parmi les personnes qui l’ont incitée à occuper le poste, se trouve Louise Lavallee, qui connaît Mme Gott depuis près de deux décennies.

Je lui ai dit qu'elle allait être [la protectrice] , dit Mme Lavallee en riant.

Elle est tellement forte. Elle ne cherche pas tant à plaire au personnel ou au gouvernement. Elle est là pour les jeunes et elle travaille avec eux depuis assez longtemps pour savoir comment s'y prendre.

Mme Gott a été élevée par ses grands-parents dans sa communauté jusqu'à l'âge de sept ans, lorsqu'elle a été forcée de fréquenter le pensionnat McKay à Dauphin, au Manitoba.

Pendant les vacances scolaires, elle retournait dans sa communauté afin de garder le lien avec sa culture.

À l'âge adulte, elle a maintenu ce lien avec ses racines quand elle le pouvait.

Le bon moment

Au Manitoba, alors qu’environ 90 % des enfants placés sont des Autochtones, certains voient d’un bon œil le fait qu’il y ait une personne autochtone à ce poste.

En 2021, environ 75 % des enfants dont le dossier a été traité par le Protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba étaient des Autochtones.

L'Assemblée des chefs du Manitoba emploie son propre protecteur des familles des Premières Nations, mais il fonctionne séparément du bureau du défenseur du Manitoba.

Mme Gott espère faire entendre la voix de tous les enfants de la province, en mettant l'accent sur les enfants et les communautés autochtones, afin de s'assurer qu'ils obtiennent les services auxquels ils ont droit mais qui leur font cruellement défaut.

Même si elle est la première femme crie à occuper ce rôle au Manitoba, Mme Gott n'est pas la première personne autochtone à diriger ce bureau. Il y a eu au moins deux autres protectrices d'origine autochtone, dont Wayne Govereau, qui a été nommé par la province en 1992.

Selon les données du recensement de Statistique Canada en 2021, au Canada les enfants autochtones représentent près de 54 % de tous les enfants placés en famille d'accueil.

Mais comme les enfants autochtones restent surreprésentés dans le système de protection de l'enfance et que les communautés exercent leur compétence sur les services de protection de l'enfance par le biais de la législation fédérale, Sherry Gott comprend l'importance d'assumer ce rôle.