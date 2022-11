Près de 80 futurs élèves ont participé, cette fin de semaine, à un premier camp d’entraînement pour en apprendre plus sur les différents métiers de la construction. Une initiative de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) et de l'Association de la construction du Québec (ACQ) pour contrer la pénurie de main-d'œuvre.

Avec le manque de personnel qui frappe partout au Québec, c’était au tour du secteur de la construction de lancer une opération de séduction.

Les gens qui ne connaissent pas l'industrie de la construction peuvent essayer, ils peuvent travailler et voir s'ils ont un intérêt pour travailler dans le domaine , raconte Mario Boucher, secrétaire-trésorier à l'Association de la construction (ACQ) pour la région de Québec.

Au total, deux journées d’initiation ont été proposées, le tout pour découvrir les dessous des 12 métiers enseignés à l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction.

Mia voulait en savoir davantage sur le métier d'électricienne.

J'ai toujours aimé l'électricité, puis ça me tentait d'essayer un peu plus , avoue-t-elle.

François s’est lui aussi laissé tenter par le camp d’entraînement proposé par l’ ÉMOICQ .

J'ai fait un parcours universitaire à l'Université Laval en administration et là, je regarde un potentiel changement. [...] Une fois qu'on sort de l'école, le marché du travail devrait être quand même assez favorable , admet-il.

Des besoins criants

Si un bootcamp a été organisé, ce n’est pas simplement pour le simple de plaisir de transmettre une passion de la construction à de jeunes étudiants. C’est surtout pour pourvoir les nombreux postes vacants.

18 000 postes sont disponibles présentement dans l’industrie au Québec et les besoins sont particulièrement importants dans la Capitale-Nationale.

« Présentement, les entrepreneurs doivent refuser des projets justement par manque de main-d'œuvre. » — Une citation de Mario Boucher, secrétaire-trésorier à l'Association de la construction (ACQ) pour la région de Québec

D’ici 2026, ce sont 2000 nouveaux salariés qui devront être embauchés chaque année. Toutefois, le portrait est loin d’être reluisant dans les salles de classe.

Il y a cinq ans ici, on commençait l'année, il y avait trois groupes, donc on commençait l'année avec 66 candidats et on terminait avec 60 candidats. L'année dernière, j'ai terminé avec 12 élèves , se désole Daniel Levasseur, enseignant en maçonnerie à l' ÉMOICQ .

Les taux de placement frôlent la perfection dans la majorité des cas, explique une conseillère en orientation à l’ ÉMOICQ .

Avant, on refusait des candidats, là, on n'est plus là. Nos petits départements peinent à combler les groupes. On pense au cours de pose de revêtement souple où qu'on n'a pas pu débuter cette année , dit Amélie Tremblay-Gilbert.

D’ici la fin de l’année, ces bootcamps devraient avoir lieu dans une dizaine de régions un peu partout dans la province.

Avec les informations de Flavie Sauvageau