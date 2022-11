Les jours de l’hôtel Balmoral, un symbole du Downtown Eastside, sont comptés

L’hôtel Balmoral, un bâtiment vieux de 110 ans dans le quartier du Downtown Eastside, à Vancouver, devrait être démoli la semaine prochaine, selon la Ville qui invite les membres de la communauté à réfléchir au patrimoine laissé par ce bâtiment. L’enlèvement de déchets et d'autres matières dangereuses est en cours avant la démolition.

L'hôtel qui appartenait à la famille Sahota a été exproprié par la Ville en 2019 à cause d’infractions aux règlements municipaux liées à des négligences et au manque d’entretien de cet immeuble à chambres individuelles. En février dernier, la démolition a été ordonnée.

Avant de symboliser des logements précaires, la pauvreté et la consommation de drogues, cet hôtel situé au 159 rue East Hastings était autrefois synonyme de prospérité économique. Pour certains, le bâtiment est un joyau architectural. Mais pour d’autres, il évoque des traumatismes.

Le directeur général de Heritage Vancouver, Bill Yuen, explique que le patrimoine est souvent abordé sous le prisme de la sauvegarde ou non des bâtiments. Mais il y a une question plus importante, je pense, qui est [de se demander] ce que cela signifie et pour qui? Qui décide de ce que cela signifie? , dit-il.

Pour Bill Yuen, il est clair que le Balmoral porte en lui plusieurs histoires.

Le bar et le salon de l'hôtel Balmoral, photographiés dans les années 1940. Photo : Fournie par les Archives de la Ville de Vancouver

L’hôtel Balmoral est inscrit sur le registre du patrimoine, qui comprend des bâtiments, des structures et d'autres sites ayant une valeur architecturale ou historique pour la Ville de Vancouver.

Conçu par le cabinet d'architectes vancouvérois Parr and Fee, l'hôtel ouvert en 1912 visait une clientèle haut de gamme de visiteurs fortunés et d’hommes d'affaires. Mais un ralentissement de l'économie puis la Grande Dépression des années 1930 ont eu raison de la grandeur du Balmoral, le plongeant dans le déclin.

Dans les années 1940, il était devenu un hébergement pour des travailleurs de l'industrie primaire, comme des débardeurs, des marins, des bûcherons saisonniers et des pêcheurs, avant de devenir un immeuble à chambres individuelles.

D’hôtel en hôtel, avec des traumatismes pour bagages

Déjà, en 1981, le Balmoral était sur une liste d’immeubles nécessitant des rénovations.

En 2016, c’est une militante pour le logement, Wendy Pedersen, qui a contribué à la décision de la Ville de raser l’immeuble. Elle avait alors aidé d'anciens résidents à lancer un recours collectif contre la famille Sahota et la Ville, dénonçant un manque d'entretien. Après l’inspection de l'hôtel par la Ville, la décision avait été prise d’ordonner une démolition immédiate, causant une crise de relogement , reconnaît Wendy Pedersen.

Des résidents du Balmoral avaient alors été relogés à l'hôtel Winters, qui a brûlé en avril. Ils ont ensuite été relogés à l'hôtel Columbia, où Wendy Pedersen dit que cinq personnes sont décédées depuis des suites de traumatismes.

« Le Balmoral, pour moi et pour de nombreuses personnes dans la communauté, symbolise des traumatismes. » — Une citation de Wendy Pedersen

Wendy Pedersen raconte que des proches de femmes décédées ou portées disparues pensent que ces dernières sont liées à l'hôtel. Les gens disent que les os des membres de leur famille étaient dans les murs.

L'hôtel Balmoral à Vancouver Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Une aînée de la Nation Musqueam, Thelma Stogan, recommande de procéder à une cérémonie de brûlage pour nettoyer le site de l'énergie négative persistante, une fois que le bâtiment aura été détruit. Nous prenons soin des esprits, sans leur demander de partir, mais en les mettant dans de meilleures conditions , explique cette survivante des pensionnats pour Autochtones.

Bill Yuen considère quant à lui que cette démolition a une signification plus grande que simplement la destruction d’un bâtiment. [Ce processus concerne] des personnes, il s'agit de leurs liens avec un lieu, il s'agit de relations entre eux , dit-il. C'est très émouvant.

Avec des informations de Michelle Meiklejohn et de l’émission The Early Edition