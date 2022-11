Le jour du Souvenir souligné à Rouyn-Noranda

En plus de nombreux vétérans, de membres actifs des forces armées et de différents groupes de cadets, plus d'une centaine de citoyens ont pris part à l'événement.

Le capitaine Jean-François Talbot, commandant adjoint du 34e Régiment de génie de combat, souligne l'importance de se souvenir de ceux qui ont effectué l'ultime sacrifice pour leur pays.

« C’est important chaque année de se rappeler. Chaque année, les Canadiens et Canadiennes se rassemblent afin de souligner le sacrifice ultime que des gens ont fait pour protéger nos droits et libertés. C’est pour ça qu’aujourd’hui, on prend ce temps-là pour se rassembler, se recueillir et penser à ces gens-là qui nous ont quitté ainsi qu’à d’autres qui sont encore présents », exprime-t-il.

Le capitaine Jean-François Talbot Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La capitaine de corvette Jo-Anne Mercier soutient que le monde dans lequel nous vivons serait fort différent sans le sacrifice effectué par ceux qui sont tombés au combat.

« Il faut s’en rappeler parce que ceux qui ont fait ça pour nous en Première, Deuxième Guerre mondiale et en Corée, s’ils n’avaient pas fait ça pour nous, on n’aurait pas la liberté qu’on a aujourd’hui, ça ne serait pas comme ça. » — Une citation de La capitaine de corvette Jo-Anne Mercier

Le défilé militaire s’est terminé au cénotaphe, à proximité du palais de justice, où une cérémonie a eu lieu en présence de dignitaires et de plus de 120 citoyens.

La capitaine de corvette Jo-Anne Mercier Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Jo-Anne Mercier, qui cumule plus de 42 ans de service dans l'armée, s'est montrée touchée par une telle participation.

« Ça me touche beaucoup parce que ça signifie que les gens se souviennent de ce qui s’est passé. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui s’en souviennent et c’est important parce que les gens qui ont été au front pour nous, eux s’en souviennent », dit-elle.

Plus d'une centaine de citoyens ont assisté à la cérémonie qui s'est tenue au cénotaphe. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Des souvenirs marquants

Pour plusieurs vétérans présents, le jour du Souvenir permet également de se remémorer des moments marquants vécus lors des années de service.

Le caporal François Marcoux, ingénieur de combat ayant servi dans les années 1980 et 1990, affirme que c’est la présence d’enfants dans les zones de conflits qui l’a le plus marqué.

Les enfants. Les enfants dans les pays qu’on allait aider. Eux autres, ils subissaient et ils n’avaient rien à dire. Il y a des enfants qu’on aurait pu prendre pour nos enfants. Les voir dans la souffrance, c’est ça qui m’a le plus marqué , se remémore-t-il avec émotion.

Le caporal François Marcoux Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le caporal-chef Réjean Mercier, vétéran de l’armée de l’air, demeure pour sa part particulièrement marqué par le moment où il a retrouvé l’un de ses frères d’armes sans vie.

« Un de mes amis, c’est moi qui l’a ramassé. Il s’est écrasé et ça m’a vraiment marqué. Encore aujourd’hui, je le vois comme si c’était hier. » — Une citation de Le caporal-chef Réjean Mercier

M. Mercier estime que les hommages aux vétérans et aux militaires sont particulièrement d’actualité dans le contexte actuel.

Le caporal-chef Réjean Mercier Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Notre liberté aujourd’hui est représentée par les sacrifices que nos compatriotes ont fait, il faut garder ça en mémoire. Aujourd’hui encore, c’est d’actualité parce qu’il y a des conflits partout comme en Ukraine, alors il y a tout le temps des gens qui combattent pour conserver notre liberté. C’est important de se rappeler de ceux qui sont tombés au combat. Nous on est revenus vivants, on est chanceux, mais il y en a plusieurs qui sont restés , rappelle-t-il.

Des citoyens reconnaissants

Parmi les dizaines de personnes présents à la cérémonie, un citoyen, présent avec sa fille, tenait à rendre hommage à ceux qui ont permis aux Canadiens de vivre dans un pays libre.

Il y a des aînés et des vétérans qui se sont donnés pour que la paix puisse régner dans ce monde, alors c'est très important sur ce plan-là parce que s'il n'y avait pas la paix, je pense qu'on ne serait pas là , exprime-t-il.

De son côté, Maryse Morency souhaitait supporter les membres de sa famille qui sont toujours actifs au sein des Forces armées canadiennes.

Pour moi c’est important parce que j’ai de la famille qui a fait partie de l’armée et j’ai encore des gens près de moi qui en font partie donc je voulais les supporter , indique-t-elle.

Pour Chantale, qui a préféré taire son nom de famille, il est également important de montrer du soutien aux familles dont un membre a servi ou sert encore au sein des forces armées