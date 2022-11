Des produits dérivés aux couleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dès le départ, à la création des couleurs et du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une initiative de faire vivre, de pouvoir afficher la fierté de la région sur des cravates, des bérets, des foulards puis en recherchant dans notre histoire, comme bon archiviste que nous sommes à la Société historique et en combinant aux demandes très nombreuses de la population de pouvoir avoir une collection du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'est lancé dans cette aventure durant la pandémie , explique alors la directrice générale Société historique de Saguenay, Joëlle Hardy.

L’organisation possède d'ailleurs les droits du drapeau régional.

Comme tous les drapeaux, il y a un gestionnaire et le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été légué par son créateur Monseigneur Victor Tremblay à la Société historique, précise alors Joëlle Hardy. Donc on a un rôle de gardien, un rôle de protecteur et un rôle aussi de s'assurer qu'il vive, qu'il perdure et qu'il sache être respecté dans le temps.

À droite, Joëlle Hardy, la directrice générale de la société historique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à gauche Audrey Naud, la directrice de l'édition et des communications. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Projet de longue haleine

Les produits dérivés sont déjà disponibles à l'achat et serviront au financement de la Société historique du Saguenay.

Ça va être fait par nous, surtout par mes mains ou les mains de ma collègue, indique la directrice de l'édition et des communications, Audrey Naud. Mais oui, c'est fait sur demande dans le fond sur commande c'est ça qu'on doit comprendre. Donc on a des produits vierges, des chandails vierges, des sacs vierges et ensuite on fait l'impression un à la fois, couleur par couleur.

Les couleurs du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont imprimées sur plusieurs produits dérivés. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

L'organisation planche déjà sur de nouveaux produits pour l'année prochaine.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.