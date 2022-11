La manifestation a commencé au parc Oppenheimer et a pris fin au coin des rues Columbia et Pender avec une fête de rue. Elle comprenait des militants du groupe Stop the Sweeps, des personnes sans domicile fixe, des locataires à revenu modeste, et des sympathisants.

Sans grand brouhaha, sous une pluie froide et constante, les manifestants ont marché au long de la rue Hastings pour critiquer ce qu’ils considèrent être une situation de crise.

« Nous sommes ici, à la veille de l’inauguration du nouveau conseil municipal, parce que nous avons besoin de voir du changement, mais les choses restent bloquées. » — Une citation de Ryan Sudds, Coalition Stop the Sweeps.

Nous ne sommes pas particulièrement optimistes par rapport au nouveau conseil, dit-il. Nous voici, dans la rue, pour lui mettre de la pression et commencer la bataille qui se poursuivra au cours des quatre prochaines années.

La marche « Du logement pour tous » s'est déroulée sous la pluie. Photo : Radio-Canada / William Burr

Plusieurs manifestants ont porté dans leurs bras des tentes, symboles de l’histoire qui a secoué Vancouver l’été dernier, lorsque la cheffe des pompières a ordonné le démantèlement du campement de tentes sur East Hastings en raison du risque d’incendie.

Des organismes, ainsi que la commissaire des droits de la personne de la province, ont alors déploré qu’on expulse des gens sans qu’ils aient d’options de recours. Beaucoup de tentes ont été démantelées, mais aujourd’hui encore, plusieurs d’entre elles restent installées sur le trottoir de la rue Hastings.

La Ville, pour sa part, a déclaré à la fin du mois d'août avoir réussi à reloger une quarantaine de personnes.

Les manifestants ont porté des tentes, symboles de la crise du logement à Vancouver. Photo : Radio-Canada / William Burr

Alors que les manifestants passaient, tentes en main, certaines personnes leur ont demandé s’ils pouvaient les avoir pour leur propre utilisation. Un organisateur a déclaré qu’en effet, les tentes allaient être offertes aux personnes vivant dans la rue par la suite.

Un autre manifestant, Aero Marion, habitait jusqu’à cet été dans le village de tentes.

Depuis, il a emménagé dans un immeuble à chambres individuelles, mais selon lui, les conditions dans les bâtiments comme le sien sont inadéquates. Par exemple, il déplore que l'on a mis deux mois pour réparer une fenêtre cassée dans son logement.

Un autre manifestant, Ben Ross, qui travaille avec des étudiants avec des troubles de développement, a pris connaissance de la manifestation sur Instagram : C’est difficile de ne pas se sentir attristé, même submergé, à cause de la situation. Beaucoup d’entre nous avons un sentiment de "Mais qu’est-ce qui se passe?”

Un cercle qui ne se referme jamais

Jimmy Bauer, qui n’a pas de domicile fixe, et qui s’est joint aux manifestants, habite au refuge pour hommes temporaires de l’archidiocèse catholique à l’Hôpital St. Paul’s. Il déplore que, comme les gens doivent sortir du refuge pendant la journée, ils soient souvent épuisés.

« Rendu à 7 h 30, j’ai nulle part d'autre où aller. Donc je constate que les gens, ils n'ont pas beaucoup de chance de se reposer. Parce que quand ils sortent, ils sont déjà fatigués, puis là il se met à mouiller. C'est comme un cercle qui ne se referme jamais » — Une citation de Jimmy Baueur, personne sans-abris

.

Jimmy Bauer, qui reste en ce moment au refuge temporaire catholique sur le site de l'Hôpital St. Paul's, dit que comme les gens doivent sortir du refuge pendant la journée, ils sont souvent très fatigués. Photo : Radio-Canada / William Burr

Le logement, une priorité de Ken Sim

Le nouveau maire de Vancouver a affirmé au mois de mai que s'il était élu, sa priorité serait d'assurer que les générations plus jeunes peuvent trouver de logements abordables.

Lors de la campagne électorale, il a promis d'accélérer le processus d'approbation des nouveaux projets, et a aussi dit vouloir doubler le nombre de logements coopératifs au cours des quatre prochaines années.



Plusieurs manifestants sont néanmoins restés critiques à l'égard de l'une de ses promesses les plus médiatisées, soit celle d'embaucher au plus vite 100 nouveaux policiers et 100 nouvelles infirmières en santé mentale.