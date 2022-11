La course de l’Armée du canada fait son retour en force au centre-ville d’Ottawa

Les coureurs ont eu le choix entre les parcours de cinq et de dix kilomètres. L’événement, quant à lui, a pour mandat de rassembler les Canadiens et les Forces armées canadiennes, dans un esprit de solidarité et de camaraderie.

La course permet, aussi, d’amasser de fonds au profit de Sans Limites, un programme qui aide des membres et anciens combattants malades ou blessés, à se rétablir. En plus de financer l'organisme Appuyons nos troupes, qui apporte du soutien aux forces armées et leurs familles.

C'est une opportunité pour les canadiens de venir remercier les hommes et femmes en uniforme qui font beaucoup pour nous au Canada et dans les autres pays , commente Lesley Quinlan, directrice de la Course de l’Armée du Canada.

En somme, les organisateurs estiment qu’environ 5 000 personnes ont participé à la course en présentiel, tandis que 5 000 autres l’ont fait de manière virtuelle.

Cette quinzième course correspond au 75e anniversaire des Rangers canadiens, une sous-composante de la Réserve de l’Armée canadienne, précise Dennis Noël, officier des affaires publiques au quartier général des Forces armées canadiennes.

D'où la couleur rouge et le logo sur les chandails qui sont donnés [aux participants ] , ajoute M. Noël.

L’autre caractère exceptionnel de l’événement est qu’il coïncide aussi à la semaine du Souvenir. Une occasion de réflexion profonde pour les militaires présents et en fonction , surenchérit M. Noël.

« C’est toujours un moment important pour nous les militaires. Ceux qui ont servi à travers les différentes guerres, ceux qui ont donné le sacrifice ultime. » — Une citation de Dennis Noël, officier des affaires publiques au quartier général des Forces armées canadiennes

Les organisateurs confirment, d’ores et déjà, la tenue d’une seizième course qui devrait avoir lieu en septembre 2023.

Avec les informations de Rebecca Kwan