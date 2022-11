Pénurie d’arbitres : plusieurs matchs de hockey mineur annulés en Mauricie

Seulement à Shawinigan, quatre matchs ont été annulés cette fin de semaine. C’est la première fois qu’une telle chose se produit chez Hockey mineur Shawinigan.

Parmi les facteurs qui pourraient expliquer la pénurie, la présidente de l'association, Isabelle Lefebvre, évoque la pandémie qui a nuit à la rétention. Elle pense aussi aux règles fiscales qui ne sont pas avantageuses aux yeux de tous et aux relations parfois difficiles entre les arbitres et les parents.

« Notre problématique est beaucoup sur les arbitres avec de l’expérience pour nos catégories en âge de 15 à 21 ans. » — Une citation de Isabelle Lefebvre, présidente de Hockey mineur Shawinigan

Pour arbitrer les matchs des plus jeunes, plusieurs préadolescents ont levé la main. D’ailleurs quatre jeunes de 13 ans étaient sur la glace ce week-end à Shawinigan pour recevoir leur formation d’arbitre.

Isabelle Lefebvre, présidente de Hockey mineur Shawinigan Photo : Radio-Canada

On a fait un appel à tous. Il y a beaucoup de jeunes qui ont répondu. Par contre, ce sont des jeunes qui débutent cette année. Ils n’ont pas d’expérience et on les forme, on prend le temps de les former.

Les parents appelés en renfort

Les parents des joueurs pourraient faire partie de la solution pour pourvoir les postes d’arbitres. Hockey Québec offre une courte formation virtuelle pour devenir arbitre.

Également, les associations tentent de nommer un responsable par équipe, un entraîneur ou un parent par exemple. Cette personne sera chargée de traîner le sifflet et le chandail d’arbitre. Une façon de remédier en urgence à l’absence d’un arbitre.