Plan Dubé : les RPA veulent accueillir des patients, mais manquent de ressources

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé vouloir racheter plus de 1700 places dans les Résidences privées pour aînés (RPA) de la province, afin de désengorger les urgences. Si les RPA souhaitent accueillir de nouveaux patients, elles craignent cependant de ne pas avoir les ressources nécessaires pour le faire.

Selon Bernard Samson, médecin de famille et urgentologue à l'hôpital de Thetford Mines, les patients NSA , qui comptent pour plus de 13 % des patients du réseau de la santé québécois, n’ont pas besoin de demeurer dans les hôpitaux.

Cependant, faute de places, ils doivent y rester.

Les patients, on ne les met pas dans la rue. Tant qu'on n'a pas une place plus adéquate où les envoyer, il faut les garder à l'hôpital, donc ces patients-là utilisent des lits , mentionne le médecin et urgentologue.

Bernard Samson, médecin de famille et urgentologue à l'hôpital de Thetford Mines, estime que les patients qui nécessitent des soins alternatifs pourraient être transférés dans d'autres milieux. Photo : Radio-Canada

Un effet boule de neige s'ensuit et tout le reste de l’hôpital peut s’en trouver bouleversé par moments.

Ces patients-là doivent être vus, mais pendant qu'on voit ces patients, qu'on s'occupe de ces patients, on ne peut pas s'occuper de ceux dans la salle d'attente. [...] On se retrouve avec des salles d'attente bondées. C'est une roue qui tourne littéralement. L'étage déborde à l'urgence, l'urgence déborde vers la salle d'attente , indique Bernard Samson.

La solution proposée par le ministre Dubé est donc tout à fait appropriée.

Si on pouvait sortir ces patients-là de l'hôpital et les mettre dans des ressources appropriées, tout le monde serait gagnant.

En théorie...

Des plans, on en a eu beaucoup dans les dernières années. [...] Disons que je vais le croire quand je vais le voir , pense Bernard Samson.

Manque de personnel

En pratique, la mise en place du plan Dubé semble plus complexe, notamment en raison du manque de main-d'œuvre dans les résidences privées pour aînés.

Steve Veillette possède plusieurs résidences privées pour aînés dans la région de Québec. L’une d’elles, le domaine Saint-Désiré à Thetford Mines, compte une dizaine d’appartements vides, tous prêts à accueillir ces patients dits NSA .

Steve Veillette, propriétaire de résidences privées pour aînés, souhaite accueillir des patients, mais admet que la pénurie de main-d'œuvre rend la tâche complexe. Photo : Radio-Canada

S’il souhaite prendre le plus de patients possible pour contribuer à l’effort de guerre, le propriétaire ne sait pas jusqu’à combien ce nombre peut monter avant qu’il ne doive engager des employés supplémentaires, une tâche très difficile à l’heure actuelle.

C'est surtout la main-d'œuvre. Trouver quelqu'un qui a toutes les qualifications, c'est un défi , explique le propriétaire.

À Québec et en Chaudière-Appalaches, la situation s’avère particulièrement complexe : 260 patients nécessitent des soins alternatifs.

Il va falloir que des employés des CLSC viennent aider pour ces patients-là, à moins que la RPA ait tous ses employés , mentionne, pour sa part, Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences privées pour aînés.

Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences privées pour aînés, demande au gouvernement un financement adéquat pour le transfert des quelque 1700 patients dans les RPA. Photo : Radio-Canada

Avec le manque de personnel, Marc Fortin demande au gouvernement un encadrement efficace et une rémunération à la hauteur du défi. D’ailleurs, le président-directeur général indique que, depuis la pandémie, 300 RPA ont dû fermer leurs portes au Québec.

La majorité de nos membres qui offrent des soins sont très positifs avec l'annonce du ministre Dubé. Là où ils sont perplexes, c'est de savoir comment on va les encadrer, comment ça va être rémunéré parce qu'on a eu des expériences dans le passé où ce n’était pas toujours approprié , avoue-t-il.

Avec les informations de Magalie Masson et Pierre-Alexandre Bolduc