Transferts en santé : Adrian Dix réclame une conversation sérieuse de Justin Trudeau

Sa déclaration à l’émission Rosemary Barton Live de CBC intervient alors que les ministres de la Santé des provinces et territoires s'apprêtent à se rencontrer à Vancouver cette semaine.

M. Dix rappelle que le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré que les transferts en matière de santé augmenteraient une fois la pandémie terminée.

Or, dit M. Dix, comme la plupart des restrictions ont été levées, mais que le système de santé reste fragile, il incombe à Ottawa d’aborder le dosser des transferts.

Cependant, affirme Adrian Dix, le gouvernement fédéral n’a pas montré une volonté d’avoir Justin Trudeau s'asseoir avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux afin d’aborder une hausse de financement.

« Le premier ministre n’est pas une plante en pot. Il peut défendre son point de vue [...], mais il faut qu’il y ait une rencontre. » — Une citation de Adrian Dix, ministre de la Santé de Colombie-Britannique

Les ministres des provinces et territoires demandent à Ottawa de faire passer de 22 % à 35 % les transferts fédéraux en santé.

Adrian Dix précise qu’Ottawa a mis sur la table des conditions préalables avant toute rencontre entre M. Trudeau et les premiers ministres, ce que les Canadiens ne souhaitent pas.

Le Transfert canadien en matière de santé est le plus important des transferts fédéraux aux provinces et territoires. Cet été, le gouvernement fédéral a ajouté 2 milliards de dollars en plus des 45,2 milliards de dollars que les provinces et territoires obtiendront d’ici la fin de l’année.

Lors d’un entretien à CBC , le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a eu un ton plus conciliant cette semaine en se décrivant comme un allié des provinces.

Il souhaite des résultats concrets et tangibles , mais que le gouvernement doit mettre l’accent sur la substance des résultats avant d’aborder les moyens de les obtenir.

Lors de son entretien dimanche, Adrian Dix a loué les éloges du ministre Duclos, mais a continué à faire appel à une rencontre avec Justin Trudeau.

D'après les informations de Christian Paas-Lang