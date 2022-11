Une course pour soutenir les victimes de stress post-traumatique à Sudbury

La 6e édition de la collecte de fonds contre le stress post-traumatique du Collège Boréal a eu lieu dimanche à Sudbury. De nombreux coureurs sont venus pour soutenir les vétérans et les premiers répondants touchés par cette maladie.

Plus de 200 personnes ont participé à l’événement, et ont couru ou marché 10, 5 ou encore 1,5 kilomètres pour la cause.

Valérie Breen, organisatrice de l'évènement et professeure au Collège Boréal, affirme que la popularité de cette course semble se maintenir depuis les dernières années.

Valérie Breen (à gauche), accompagnée d'Émilie Lacroix, également organisatrice de la course, et Vipère, la mascotte du Collège Boréal. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

L'an passé il y avait environ autant de personnes que cette année jusqu'à maintenant, mais il y a encore des gens qui s'inscrivent en personne donc c'est difficile à dire, mais c’est au moins autant de gens que l’an dernier , dit-elle.

Plus de 5000 dollars ont été amassés pendant l’événement, des fonds qui vont être versés à l'organisme IVEGOTYOURBACK911, qui finance des services pour les victimes de stress post-traumatique chez les vétérans, mais aussi chez les ambulanciers et les autres premiers répondants.

Cet organisme a versé plus de 27 000 dollars de dons en 2022 pour soutenir des projets comme des logements pour vétérans ou des programmes de santé mentale pour les victimes de stress post-traumatique.

Amélie Plourde, qui est elle-même ambulancière paramédicale dans la région du Grand Sudbury, affirme que le stress post-traumatique dans son métier est une réalité méconnue, mais très réelle.

Amélie Plourde, ambulancière dans la région du Grand Sudbury, a couru 5 km pour soutenir les victimes de stress post-traumatique. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C'est quelque chose dont on parle de plus en plus au cours des dernières années, mais c’est aussi quelque chose dont le monde n’aime pas parler, même si ce n’est pas la meilleure chose à faire , explique-t-elle.

La jeune femme originaire de Kapuskasing se réjouit toutefois que de plus en plus de choses soient faites pour que ceux qui souffrent de stress post-traumatique reçoivent de l’aide .

La communauté répond à l’appel pour la course

Mélanie Breen affirme qu’elle est satisfaite de la participation de la communauté, qui pouvait s’inscrire pour une course en personne ou à distance pour faire un don.

Ils sont là et ils nous donnent une bonne énergie , dit-elle.

Frank Nzo, un élève de 8e année de Sudbury, a fini premier à la course du cinq kilomètres, qu’il a terminé en un peu plus de 20 minutes.

Frank Nzo se réjouit d'avoir terminé premier, malgré les difficultés du parcours. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

C’était un peu difficile, parce qu’il y avait des montagnes, mais je suis content parce que j’ai pris ma place et j’ai terminé premier , dit-il.

Johanne Coulombe et Gabrielle Lamothe, respectivement de Verner et du Grand Sudbury, ont quant à elles fait le parcours de cinq kilomètres en marchant pour cette cause qui leur tient à coeur.

Johanne Coulombe et Gabrielle Lamothe ont participé à l'événement pour soutenir les victimes de stress post-traumatique. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

L’énergie était incroyable, c’est tellement une bonne cause, on y croit et on participe depuis le début , affirme Mme Coulombe.

On connaît plusieurs personnes dans le domaine et on voit qu’à la fin de la journée ce n’est pas un emploi facile, c’est bien qu’il y ait des gens qui soient prêts à faire ce type de carrière pour la société , ajoute-t-elle.