La Gaspésie fête sa diversité

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui se déroule du 7 au 13 novembre, donnera lieu à plusieurs activités de rapprochement organisées par les différents services ou comités d’accueil des nouveaux arrivants autour de la péninsule et en Matanie.

Particulièrement interpellé par un afflux de personnes issues de l'immigration cette année, le Comité d’accueil des nouveaux arrivants de La Côte-de-Gaspé invite la population à participer à différents événements répartis sur le territoire.

Le comité organise notamment un atelier culinaire interculturel et familial à Grande-Vallée, une initiation à la danse en ligne à Cap-aux-Os, un karaoké interculturel à Douglastown.

Selon la chargée de projet Aude Blais, le boom économique que vit la région de Gaspé a eu de fortes répercussions au sein de l’organisme d’accueil. On a reçu plusieurs centaines de personnes issues de l’immigration au cours de la dernière année , recense-t-elle.

La Ville de Gaspé accueille de plus en plus de personnes immigrantes. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les entreprises commencent à reconnaître la plus-value d’une main-d'œuvre étrangère et ils vont les chercher à l’étranger pour combler leurs besoins , commente-t-elle. C’est là que notre rôle commence en démontrant que ces personnes sont plus que des travailleurs, mais sont une richesse au niveau social et culturel.

Elle mentionne que les nouveaux arrivants de Gaspé proviennent de tous les coins du monde.

Comme partout ailleurs, les nouvelles familles font face à des enjeux majeurs comme la recherche de logement et de places en garderie et ce n'est pas facile. Toutefois, souligne Aude Blais, plusieurs personnes m’ont confié avoir reçu de l’aide des Gaspésiens pour toutes sortes de besoins.

« Les Gaspésiens ont le cœur à la bonne place. J’ai beaucoup d’exemples de personnes qui ont choisi Gaspé comme terre d'accueil et qui estiment avoir fait un bon choix. » — Une citation de Aude Blais du Comité d’accueil des nouveaux arrivants de La Côte-de-Gaspé

Danser, manger, boire, regarder

Parmi les autres activités visant à souligner cette semaine, un 5 à 7 à saveur ukrainienne organisé par le Service d’accueil des nouveaux arrivants Avignon-Bonaventure, une soirée Festin africain proposée par Comité d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie et un apéro dégustation Saveurs du monde en Matanie.

Le long-métrage documentaire Seuls, du réalisateur Paul Tom, fera le tour de la Gaspésie cette semaine.

L'affiche du film Photo : gracieuseté Paul Tom

Lauréat de quatre prix Gémeaux, Seuls raconte les parcours de Afshin, Alain et Patricia, arrivés au Canada alors qu’ils étaient enfants, sans leurs parents pour veiller sur eux. Seuls vise à démontrer que l’arrivée de personnes immigrantes au pays ne représente ni une menace ni un poids pour la société d’accueil, mais plutôt une valeur ajoutée.

Il y a donc plusieurs façons de célébrer la diversité des cultures cette semaine. Les pages Facebook des différents services et comités d'accueil donnent les détails de ces événements.

Du Brésil à Saint-Ulric

Les divers organismes voués à l'accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants ne manquent pas de témoignages de personnes qui se sont senties épaulées dans leur transition entre deux pays, deux milieux de vie, parfois fort différents.

En Matanie, la Brésilienne d’origine Fernanda Pascualito, habite à Saint-Ulric depuis 2020 et au Québec depuis 2017.

Fernanda Pasqualetto est tombée en amour avec la beauté du fleuve. C'est l'une des raisons qui ont fait pencher la balance pour le village de Saint-Ulric. Photo : gracieuseté

Elle s’y est installée pendant la pandémie avec son mari et ses deux garçons. La famille a appris le français avec beaucoup de motivation. J'apprends tous les jours. Je fais des erreurs, mais je fais des efforts , dit la Néo-Ulricoise analyste d'affaires qui télétravaille en anglais. Employé d’une compagnie francophone, son mari connaissait déjà le français.

Elle affirme avoir été accueillie à bras ouverts à Saint-Ulric, tout comme ses enfants à l'école d’ailleurs.

« C’est incroyable. C’est malade comme ils ont accueilli notre famille. On fait partie de la communauté. » — Une citation de Fernanda Pascualito, Néo-Ulricoise et Brésilienne d’origine

Elle s’implique activement dans l’accueil des nouveaux arrivants et au comité de développement à Saint-Ulric. L’année passée, on a fait un barbecue brésilien pour la Fête des voisins , raconte-t-elle.

Tout en faisant les efforts d’intégration, les deux parents entretiennent la culture et la langue portugaises pour les enfants.

Fernanda dit détester la neige, mais la trouve belle. Les enfants eux, l’adorent.

Une de ses activités favorites est d’aller chez sa voisine et de jaser sans arrêt .

Une initiative gouvernementale

La Semaine des rencontres interculturelles est une initiative gouvernementale qui vise à mettre en lumière l’apport des Québécois et des Québécoises de toutes nationalités à la prospérité du Québec.

C’est aussi une occasion d’encourager le dialogue interculturel et de sensibiliser la population au multiculturalisme.