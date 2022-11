Grève dans les écoles en Ontario : les élèves iront-ils à l’école lundi?

D’autres, au contraire, assurent être en mesure d'accueillir les élèves dans leurs établissements.

Voici à quoi s'attendre lundi 7 novembre, parmi les conseils scolaires francophones de la province.

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario dit être dans l’obligation de fermer les écoles suivantes à ses élèves :

- À Hearst, l’École élémentaire et secondaire publique Passeport Jeunesse; - À Kapuskasing, l’École élémentaire publique Le Cœur du Nord; l’École secondaire publique Écho du Nord et CANO; - À Iroquois Falls, l’École élémentaire publique Étoile du Nord; - À Timmins, l’École élémentaire publique Lionel-Gauthier; l’École élémentaire et secondaire publique Renaissance; - À New Liskeard, l’École élémentaire publique des Navigateurs; - À Sturgeon Falls, l’École élémentaire publique Jeunesse Active; l’École secondaire publique Nipissing Ouest; - À North Bay, l’École élémentaire publique Héritage; l’École élémentaire et secondaire publique Odyssée; - À Parry Sound, l’École élémentaire et secondaire publique aux Quatre-Vents;

Le Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario affirme que ses écoles resteront ouvertes lundi. Il dit surveiller la situation de très près et précise que si la grève devait se poursuivre plus longtemps, les écoles devront passer au mode d’apprentissage virtuel.

Le Conseil scolaire Viamonde prévoit être en mesure d’accueillir les élèves comme à l’habitude, lundi. Nous avons pris la décision de maintenir les écoles ouvertes et de poursuivre les activités d’apprentissage, tel que prévu.

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario prévient qu'à l'exception des classes distinctes et des classes de l'école Le Transit, nos écoles passeront au mode d’apprentissage virtuel synchrone , (c'est a dire en virtuel mais en temps réel) , et ce, jusqu’à nouvel ordre si la manifestation se poursuit.

Le Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières soutient que son programme scolaire se poursuivra, comme d’habitude, et que les élèves apporteront leur ordinateur portable à la maison lundi.

Le Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord fait savoir qu’il est en mesure de garder ses écoles ouvertes lundi. Cependant, toutes les activités parascolaires sont annulées dès lundi, jusqu’à avis contraire.

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon déclare que toutes ses écoles seront ouvertes lundi.

Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores Boréales prévient que la grève n'affectera pas ses écoles, car nous n'avons aucun membre du personnel syndiqué par la SCFP , explique-t-il.

Le Conseil scolaire catholique Providence annonce que l’apprentissages des élèves se poursuivra à distance et se fera en mode synchrone dès lundi, soit en contact réel et direct avec le personnel enseignant.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir prévoit l'apprentissage en ligne pour tous ses élèves. Votre enfant devra donc rester à la maison , prévient le Conseil qui précise que des travaux seront déposés dans Google Classroom.

Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est Ontarien explique que si la grève devait se poursuivre, l’apprentissage des élèves continuera en mode virtuel et asynchrone. Des travaux seront donnés aux élèves dans Google Classroom. Le conseil scolaire ajoute que pour des questions sanitaires et de santé publique, les écoles ne pourront plus accueillir nos élèves, à l’exception des élèves des classes distinctes, dès le lundi.

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est assure que toutes les écoles et services de garde demeureront ouverts.

Du côté des conseils scolaires anglophones, voici la liste de ceux qui ouvriront leurs écoles aux élèves lundi.

Rainbow District School Board affirme que les cours en personnes sont maintenus dans toutes les écoles Raimnbow de Sudbury, Espanola et Manitoulin Island.

Near North District School Board veut essayer de garder les écoles ouvertes, mais prévoit des perturbations dans l'apprentissage en personne, y compris d'éventuelles fermetures de salles de classe ou d'écoles.

Keewatin-Patricia District School Board soutient que toutes ses écoles seront ouvertes lundi.

Rainy River District School Board prévient que seules les écoles Nestor Falls School, McCrosson-Tovell School, Mine Centre School, Ge Da Gi Binez Centre program, et United Native Friendship Centre Alternative Secondary School Program seront ouvertes lundi.

Lakehead District School Board garantit que toutes ses écoles resteront ouvertes lundi.

Bluewater District School Board assure que ses écoles seront ouvertes aux élèves et au personnel.

Greater Essex County District School Board affirme que ses écoles seront ouvertes pour l'apprentissage en personne.

Upper Grand District School Board soutient que ses écoles seront ouvertes aux élèves pour l'apprentissage en personne.

Waterloo Region District School Board assure que la grève n'a pas d'impact sur le quotidien des élèves de leurs écoles.

Nippissing-Parry Sound Catholic District School Board confirme que ses écoles resteront ouvertes aux élèves.

Sudbury Catholic District School Board fait savoir que toutes ses écoles seront ouvertes lundi.

Superior North Catholic District School Board prévient que ses écoles seront ouvertes car les membres de son personnel ne sont pas syndiqués par la SCFP .

La liste des établissements ouverts aux élèves lundi a été dressée avec les informations disponibles dimanche après-midi.