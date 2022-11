La websérie, inspirée d’une pièce de théâtre et d’une bande dessinée romanesque de Simon Boulerice, sera diffusée en huit épisodes d’une dizaine de minutes chacun sur la section Véro.tv d'ICI Tou.tv Extra dès jeudi.

Beaucoup de gens connaissent la série de livres pour enfants mettant en vedette le personnage de Martine, publiée depuis les années 1950. Illustrée avec douceur, la jeune protagoniste est allée à l’école, chez sa tante Lucie, ou encore à la ferme.

Avec sa websérie Martine à la plage, Simon Boulerice a voulu pervertir un peu ce souvenir parfait de la Martine . Ainsi, sa Martine (Gabrielle B. Thuot) est traversée d’un désir qui la dépasse pour Gilbert (Jean-Moïse Martin), son voisin optométriste.

Basculant dans la folie, elle va jusqu’à se ruiner les yeux pour le revoir, avant de s’imaginer des fantômes dans les angles morts de ses lunettes, avec lesquels elle va converser. L’adolescente va aussi tout faire pour suivre son beau Gilbert jusqu’à Old Orchard, où il va passer les vacances avec sa famille.

Martine est étonnante, déstabilisante, et même un peu choquante, parfois , avertit Simon Boulerice en entrevue avec René-Homier Roy, animateur de l’émission Culture club.

Ça a été un pur bonheur de faire ça, ajoute-t-il. C’est une série atmosphérique, hyper anxiogène, qui est à la fois lumineuse et rafraîchissante comme un melon d’eau, mais avec une grosse trace de moutarde par-dessus ça. C’est très, très vinaigré.

Martine jette son dévolu sur Gilbert, son voisin père de famille et optométriste. Photo : ICI TOU.TV EXTRA

L’adolescence, période fulgurante

Le désir adolescent, même s’il est déformé, est au centre de cette nouvelle websérie de Simon Boulerice. Il s’agit, selon lui, d’un terreau aussi fertile que tabou.

Je considère que l’adolescence est le moment de notre vie le plus fulgurant. On tremble. On frissonne constamment, car c’est une série de premières fois, et c’est aussi la montée du désir , raconte l’auteur, comédien et metteur en scène.

Et cette montée du désir là, on la tait beaucoup. Elle est taboue, et pourtant, elle est tellement belle.

« Je trouve ça beau, moi, des jeunes qui se découvrent et qui se construisent petit à petit. » — Une citation de Simon Boulerice

Simon Boulerice sur le plateau de l'émission «Bonsoir bonsoir!» Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Même si Martine à la plage met en vedette une jeune protagoniste, la série ne s’adresse pas aux enfants pour autant. C’est vraiment une série pour adultes , précise Simon Boulerice, qui a écrit une quantité impressionnante de livres jeunesse.

Même quand je m’adresse à des ados, je le fais avec un regard d’adulte, car je ne peux pas faire abstraction du fait que je suis un adulte , nuance-t-il toutefois.

Et donc, il y a toujours une grande cruauté dans mes livres pour adolescents. Car c’est violent, l'adolescence. C’est le regard des autres perpétuel sur soi.

Martine à la plage est écrite par Simon Boulerice et Christian Lalumière, à partir d’une pièce de théâtre et d'une bande dessinée romanesque de Simon Boulerice. Christian Lumière assure également la réalisation. La série sera diffusée en huit épisodes dans la section Véro.tv d’ICI.Tou.tv Extra dès jeudi.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.