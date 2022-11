COVID-19 : l’Ontario envisage de permettre aux pharmaciens de prescrire du Paxlovid

Paxlovid est un médicament antiviral pris par voie orale dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes de la COVID-19. Il est recommandé aux personnes susceptibles de développer des complications de la maladie.

Le président-directeur général de l'Association des pharmaciens de l'Ontario, Justin Bates, affirme que son groupe fait pression pour que les pharmaciens de la province puissent prescrire du Paxlovid, à l'instar de leurs collègues dans d'autres provinces.

Selon le Dr Moore, le système de santé sera confronté à une triple menace non seulement à cause de la COVID-19, mais aussi en raison de la résurgence du virus respiratoire syncytial (VRS) et d’une saison anticipée intense de la grippe saisonnière cet automne et cet hiver.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario croit qu'il est particulièrement important pour les communautés rurales de trouver des moyens pour assurer une plus grande disponibilité du médicament, afin de garder les personnes atteintes de la COVID-19 hors des hôpitaux.

Il pense qu’il s’agit d’une solution pour accroître l'accès à ce médicament qui sert à traiter la COVID-19 auprès de certains patients, un enjeu qu’ont soulevé de nombreux médecins de la province auparavant.