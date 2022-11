Six millions de dollars du provincial pour des agriculteurs du Nord de l’Ontario

Le ministre du Développement du Nord, Greg Rickford, a fait cette annonce dimanche à Toronto, lors de la foire agricole royale d’hiver.

Parmi les projets qui sont financés par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, on retrouve notamment quatre projets de systèmes de drainage agricole qui vont bénéficier à 54 entreprises agricoles, pour une valeur totale de 3 557 775 $.

Le reste des fonds est consacré à l’achat d’équipements et aux investissements dans les bâtiments et les infrastructures de production agroalimentaire.

Les producteurs agricoles et l’industrie agroalimentaire considèrent de plus en plus le Nord de l’Ontario comme une région d’opportunités et de fertilité , a indiqué le ministre Rickford dans un communiqué de presse.

Avec cet argent, le gouvernement de l’Ontario souhaite augmenter les récoltes, créer des emplois et diversifier l’économie de la région.