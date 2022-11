Peu importe le taux de participation et les dépenses de campagne qui auront atteint des sommets, il n’y a que trois scénarios potentiels, dont deux sont réalistement possibles, pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, alors que le processus démocratique américain est plus que jamais menacé.

Le premier cas de figure, qui voudrait que les démocrates remportent la Chambre des Représentants et le Sénat, est d’ores et déjà à évacuer.

D’abord pour la simple et bonne raison qu’historiquement, dans la grande majorité des présidences américaines, le parti au pouvoir perd toujours en moyenne des dizaines de sièges à la Chambre.

Seuls deux présidents américains ont réussi à augmenter leur majorité dans les deux chambres du Congrès : Franklin Delano Roosevelt et George W. Bush. Une moyenne au bâton plutôt faible, donc, sur l’ensemble des locataires de la Maison-Blanche.

S’il garde les commandes du Congrès, Biden a promis de codifier le droit à l'avortement, d'adopter une interdiction des armes d'assaut, de doubler probablement ses plans pour financer la garde d'enfants et le collège communautaire et de réorganiser le système d’immigration.

En fin de campagne, Joe Biden a tenté de refocaliser l'attention des électeurs sur les risques de déclin de la démocratie si les républicains pro-Trump qui veulent changer les règles du jeu électoral sont élus. Photo : Getty Images / Michael A. McCoy

Sauf que depuis des mois, aucun sondage n’a montré qu’il était possible pour Joe Biden de remporter le Congrès, surtout dans le contexte où son taux d’approbation vivote autour de 40 %. Que la Maison-Blanche garde ainsi l’avantage remporté il y a deux ans, un avantage si ténu soit-il, demeure mathématiquement et logiquement impossible.

Le scénario démocrate le moins pénible

Autre scénario : les démocrates perdent la Chambre des représentants, mais conservent le Sénat. Il y a encore quelques semaines, cette hypothèse semblait relativement coulée dans le béton, permettant ainsi à Joe Biden de garder un ultime pouvoir, si petit soit-il, sur des projets de loi avant de devoir utiliser son veto présidentiel en fonction de ce qui est proposé. Mais depuis peu, l'aiguille du baromètre électoral oscille un peu plus en faveur des républicains pour l'obtention des deux chambres.

Quoi qu’il en soit, si les républicains remportent la Chambre mardi soir – les chances sont majoritairement en leur faveur –, le ton politique, déjà discordant et chaotique vu la courte majorité démocrate de 221 sièges contre 212, changera et deviendra terriblement oppositionnel à tout ce que fera la Maison-Blanche. Il faudra voir quel type de leadership les instances du parti – mais surtout Trump, qui tient le GOP d'une main de fer – choisiront. Si les républicains donnent les coudées franches aux représentants Marjorie Taylor-Greene, Matt Gaetz et autres extrémistes de la même trempe, il n’y aura pas grand-chose de constructif qui sortira de la Chambre.

Les candidats et élus républicains les plus extrêmes du parti tels que Marjorie Taylor-Greene auront-ils une certaine emprise sur le leadership du prochain Congrès? Photo : Getty Images / Drew Angerer

Ce qui est sûr, par contre, c’est que les républicains se serviront de leur majorité pour essayer d’annuler bien des projets de loi adoptés et pour changer totalement les priorités de Biden, comme des aides militaires de plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine ou des initiatives environnementales. Ils tenteront aussi d'utiliser leurs leviers politiques pour fermer ou réduire le pouvoir d’agences gouvernementales, en refusant par exemple de relever le plafond de la dette si un Sénat dirigé par les démocrates rejette leurs initiatives.

Et il ne faudra pas oublier non plus l’envie républicaine garantie de lancer une kyrielle d’enquêtes sur l’administration Biden, sur sa gestion de la pandémie, mais aussi sur son fils, Hunter Biden. Une histoire dont les conspirationnistes, qui constituent une base non négligeable des troupes pro-Trump, sont très friands.

Et puis, avec l’initiative législative républicaine à la Chambre, il faudra s’attendre à des procédures de destitution lancées par les adversaires idéologiques du président démocrate. Certains représentants n’ont jamais caché que ce serait la première chose qu’ils feraient en reprenant le contrôle de la Chambre.

Les élections de mi-mandat se déroulent dans un climat de méfiance, d'intimidation et de remise en question du processus démocratique. Photo : afp via getty images / JEFF KOWALSKY

Peu importe qu’il y ait matière ou non à accuser Biden de corruption, de crime ou tout autre prétexte, cela semble inévitable. C’est de bonne guerre, diront certains, puisque par deux fois la Chambre sous contrôle démocrate a destitué Trump. Le climat de polarisation politique étant ce qu’il est, tout cela est évident.

Le procès qui en découlerait au Sénat mourrait probablement au feuilleton, manquant de votes pour déclarer le président coupable. Cela n’est par ailleurs jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis.

Un troisième scénario apocalyptique pour les démocrates

Troisième scénario : les républicains remportent la Chambre des représentants et le Sénat. Cette option demeure réaliste, car des courses aux sièges de sénateurs qui semblaient gagnées pour les démocrates jusqu'à récemment semblent avoir changé de direction.

Il suffit de penser à la Georgie, où Herschel Walker, le candidat républicain qui tirait de l’arrière face au sénateur sortant Raphael Warnock, a pris la tête dans les derniers sondages, même avec toutes les affaires sur son passé qui ont fait ou refait surface. D’autres courses qui étaient dévolues aux démocrates sont aussi devenues potentiellement caduques, comme au Nevada et en Pennsylvanie.

Barack Obama a été appelé à la rescousse des démocrates en cette fin de campagne pour tenter de mobiliser les troupes et de limiter les pertes aux élections de mi-mandat. Photo : Getty Images / Mark Makela

S’il perd aussi le Sénat, le président Biden sera, à toutes fins utiles, non plus un canard boiteux, mais bel et bien un politicien complètement paralysé par le Congrès, à la merci d’un agenda législatif républicain aux antipodes de celui de la Maison-Blanche. Ce qui ferait probablement de ces deux années à venir les plus longues et pénibles de sa carrière.

Ce qui aura un effet décisif sur le scénario final

Une élection se joue toujours grâce à la participation des électeurs. Et si l’on se fie au vote par anticipation, elle est massive : environ 40 millions d’électeurs se sont déjà prononcés. Quelle lecture faut-il faire de cette mobilisation dans un cadre de polarisation politique toxique? Très difficile de savoir quel camp en profitera le plus. Là-dessus, chacun peut sortir sa boule de cristal d'ici mardi soir.

Et la démocratie dans tout ça?

Le Parti républicain, qui jusqu’à preuve du contraire est encore sous l’emprise de Donald Trump, n’a jamais caché dans cette campagne qu’il veut modifier les règles du jeu des élections. Il y a d’ailleurs plus de 300 candidats du parti qui se sont présentés comme négationnistes des résultats de l’élection de 2020. Certains parmi eux briguent des postes de secrétaire d’État, une fonction administrative, mais qui a le grandissime pouvoir de certifier les résultats des élections présidentielles dans leur État. Ces candidats de l’Arizona, du Nevada ou encore du Michigan ont toujours dit qu’ils refuseraient de certifier des victoires démocrates.

Nombreux sont les candidats républicains comme Tim Michels au Wisconsin qui promettent que, sous leur gouverne, leur parti gagnera toujours les élections. Photo : Getty Images / Chip Somodevilla

Tim Michels, le candidat républicain au poste de gouverneur du Wisconsin, a déclaré à micro ouvert que son parti ne perdra jamais une autre élection dans le Wisconsin s'il gagne. À vous de déduire…

Que feront les électeurs face à cette menace contre le processus démocratique? Les derniers efforts de campagne de Joe Biden, qui ont fait de cet enjeu l'argument de fin de course pour bloquer les républicains aux portes des institutions démocratiques, porteront-ils leurs fruits?

Seuls les démocrates, les modérés et les indépendants détiennent la clé de ce suspense. Mais pour l’avoir constaté sur le terrain, il règne une certaine désinvolture quant à cet enjeu pourtant capital de la démocratie américaine.

Une chose est sûre, une fois ces élus républicains négationnistes de l'élection de 2020 en poste, il sera difficile de renverser leurs coups portés, dont le seul objectif sera d'assurer des majorités à leur parti, peu importe les résultats de l’urne.

En attendant ces bouleversements potentiels, attendez-vous mardi soir à ce que les perdants républicains de cette élection crient à la fraude…