Les déversements d’eaux usées en baisse en Abitibi-Témiscamingue

Le classement annuel des municipalités est calculé selon l’intensité des déversements par habitant.

L'exercice permet de distinguer les municipalités qui se sont améliorées et celles qui sont toujours à la traîne.

Dans la région, le bilan est relativement bon puisqu'aucune municipalité ne se classe dans les 50 premières au Québec.

Il faut remonter à la 56e place où se trouve Notre-Dame-du-Nord qui avec 15 déversements l'an passé contre 17 en 2020.

Vient ensuite Saint-Édouard-de-Fabre à la 76e. Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Amos sont classés respectivement à la 75e, 80e et 106e place.

Ce qui fait dire au directeur général de la Fondation, André Bélanger, que la situation est sous contrôle dans la région.

« En Abitibi-Témiscamingue, soit vous êtes très chanceux avec la météo, donc vous n’avez pas trop de pluie intense dans les périodes de fonte au printemps ou soit qu’elles [les municipalités] font un bon travail. » — Une citation de André Bélanger

En Abitibi-Témiscamingue, globalement c'est quand même encourageant. Et ce qu'on a fait comme analyse, c'est de comparer de 2017 à 2021. Alors quand vous avez Notre-Dame-du-Nord qui est premier en 2021, ils ont 5 fois moins d'intensité par habitant qu'en 2019 et ça c'est important, ce n’est pas tellement le rang qui est important. C'est vraiment la progression. C'est une petite municipalité, ils ont peu d'ouvrages, mais ils ont fait des travaux sur ces ouvrages de toute évidence, sinon ils n’auraient pas obtenu des résultats aussi encourageants. Les autres municipalités comme Val-d’Or, Amos, ça aussi diminué de moitié depuis 2020 et 2021 , précise André Bélanger.

Le palmarès est réalisé à partir des données de la carte des déversements d’eaux usées. Le Québec a enregistré 36 391 déversements en 2021, contre 52 794 l'année précédente.

Cette année, la Fondation rend aussi publique l'évolution de la performance des 700 municipalités de 2017 à 2021.

André Bélanger explique que le bilan permet aux citoyens et aux élus de connaître l'évolution de leurs efforts pour diminuer les déversements.

Ça a eu pour effet positif que les élus s'en sont préoccupés, comprennent un peu mieux quelle est la nature du problème, posent des questions, s'informent et arrivent à soutenir et à accorder les budgets nécessaires pour faire les changements. Alors notre stratégie était de dire mettons sur la place publique des données qui sont publiques, faisons en sorte que les élus et les citoyens soient sensibilisés à la question et ça va aider les gestionnaires à faire leur travail et c'est ce qu'on semble le constater cette année, a constaté le directeur de l'organisme , se réjouit le responsable.