Jour du Souvenir : commémorations militaires dans l’Est-du-Québec

Du côté de Sept-Îles, une parade s’est déroulée au NCSM Jolliet. Vétéran de l’armée et originaire d'Havre-Saint-Pierre, Christian Cormier juge que cet événement est d’une grande importance.

Ça me rappelle surtout de ne pas oublier. J’ai participé à quelques missions où j’ai perdu des frères d'armes. Il ne faut pas oublier ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont été blessés au combat et ceux qui souffrent encore aujourd'hui des déploiements qu’ils ont faits , partage-t-il.

Le vétéran de l’armée originaire d'Havre-Saint-Pierre, Christian Cormier Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

M. Cormier a entre autres été déployé durant quatre ans en Allemagne. Il tenait également à souligner le meilleur soutien de l’armée en matière de santé mentale.

« Ne pas oublier, ça veut aussi dire essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs et éviter la guerre le plus possible. » — Une citation de Christian Cormier, vétéran

Chaque année, les Forces armées canadiennes conduisent des événements publics pour commémorer l’armistice du 11 novembre qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Le jour du Souvenir est célébré au Canada depuis 1919.

Depuis 1931, le jour du Souvenir est également une occasion pour souligner le sacrifice des Canadiens et des Canadiennes qui ont contribué aux différents conflits auxquels le Canada a participé.

On a commémoré [la mémoire du] caporal Christian Bobitt, qui est tombé au combat en Afghanistan, en 2009. Une plaque à l’effigie du jeune homme originaire de La Romaine en Basse-Côte-Nord est exposée en permanence , illustre le commandant du NCSM Jolliet, Martin Boulay.

Il ajoute que dans l’ensemble des conflits mondiaux, neuf nord-côtiers ont perdu la vie. Ceux-ci ont tous été nommés lors de la cérémonie.

Le caporal Christian Bobitt est mort lors d'une mission en Afghanistan. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Contexte mondial incertain

Du côté de Rimouski, ils étaient près d'une centaine de personne à s'être déplacées pour honorer la mémoire des soldats canadiens tués au combat. Pour le président de la Filiale 36 Joseph Kaeble de la Légion royale canadienne, Jean-Rock Lavoie, cette journée est symbolique.

Si on a la société qu’on a aujourd’hui, c’est grâce aux gens qui nous ont défendus lors des deux guerres mondiales et lors de celles qui ont suivi , affirme le vétéran.

Du côté de Rimouski, une centaine de personnes se sont déplacées pour honorer la mémoire des soldats canadiens. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Toutefois, ce dernier se dit inquiet du contexte mondial actuel. Malheureusement, avec ce qui se passe aujourd’hui, on n’est plus trop certain qu’il y ait une paix sociale. L’importance des militaires est encore plus importante , conclut-il.

D'autres événements auront lieu le 11 novembre, entre autres à Baie-Comeau.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe et d'Édouard Beaudoin