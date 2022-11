Des députés iraniens réclament la loi du talion contre « les émeutiers »

Dans un communiqué signé par 227 des 290 députés, ils demandent à tous les responsables du pays, y compris le pouvoir judiciaire, d'appliquer dès que possible contre les moharebs (« ennemis de Dieu ») la loi du talion .

Comme le groupe État islamique, ils ont porté atteinte à la vie et aux biens des gens avec des armes blanches et des armes à feu , ont ajouté ces parlementaires dans un texte publié par l'Icana, l'agence du Parlement iranien.

« Nous demandons au pouvoir judiciaire de traiter de manière décisive les auteurs de ces crimes et tous ceux qui ont incité les émeutiers à agir, y compris certains politiciens. »

L'Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique imposant notamment le port du voile pour les femmes.

L'une des actrices iraniennes les plus connues a apporté dimanche son soutien au mouvement de contestation qui secoue l'Iran, promettant de rester dans son pays et de payer le prix qu'il faudra pour défendre ses droits.

Taraneh Alidoosti, connue à l'étranger pour avoir joué dans les films du réalisateur Asghar Farhadi, a annoncé son intention d'arrêter de travailler pour soutenir les familles des personnes tuées ou arrêtées lors de la répression.

Photo : Associated Press / Daniel Cole

Taraneh Alidoosti pose pour les photographes pour son rôle dans le film «Leila et ses frères», du réalisateur Saeed Roustayi, présenté en 2022 au Festival de Cannes.

Je reste ici et je n'ai pas l'intention de partir , a déclaré l'actrice âgée de 38 ans dans un message sur Instagram, alors que des milliers de personnes, dont des personnalités du monde de la culture, ont été arrêtées dans la répression des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini.

Elle a assuré ne pas détenir d'autre passeport que l'iranien et ne posséder aucune résidence à l'étranger.

Je resterai, j'arrêterai de travailler. Je resterai aux côtés des familles des prisonniers et des personnes tuées. Je serai leur avocate , a-t-elle expliqué.

« Je me battrai pour ma patrie. Je paierai le prix qu'il faudra pour défendre mes droits et, le plus important, je crois en ce que nous construisons ensemble aujourd'hui. »