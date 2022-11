SAQ : hausse de 2,4 % en vigueur dimanche pour des centaines de produits

Pour la deuxième fois en 2022, la Société des alcools du Québec (SAQ) va augmenter ses prix. La hausse touche 1458 produits, et l’augmentation moyenne est de 2,4 %, soit environ 0,69 $ par bouteille de vin et de spiritueux.

En revanche, 539 produits connaîtront une baisse de prix de près de 1,3 %, une économie de 0,28 $ par bouteille. Les prix de 1389 autres produits offerts à la SAQ demeurent stables.

Les produits visés par des changements de prix représentent plus de 90 % de ce qui est vendu auprès des clients de la SAQ .

La hausse la plus marquée va toucher le whisky écossais, qui devrait augmenter de 6 %, indique le directeur des communications par intérim de la SAQ , Yann Langlais Plante. L’augmentation sera aussi plus marquée pour la tequila, qui connaît un sursaut de popularité au Québec.

Divers facteurs incitent la SAQ à revoir à la hausse le prix de plusieurs produits. Il y a la hausse des coûts de production de nos fournisseurs, causée notamment par la pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi les problèmes d'approvisionnement en matières sèches – bouchons, bouteilles, tout est plus compliqué à obtenir , explique M. Langlais Plante.

Les coûts de transport sont également plus élevés depuis le début de la pandémie, ce qui incite les producteurs à demander une hausse de leurs prix à la SAQ .

« Nos équipes sont au courant de la situation dans les vignobles [...] Les demandes [sont] légitimes dans la majorité des cas, et vérifiables. » — Une citation de Yann Langlais Plante, directeur des communications par intérim à la SAQ

La dépréciation de l’euro dans les derniers mois a toutefois permis de baisser les prix de quelques centaines de produits.

Ce sont les fournisseurs qui déposent des demandes d’augmentation (ou de baisse) des prix à la SAQ . Par la suite, l’équipe de gestion de l’offre de la SAQ amorce des négociations avec eux pour trouver un terrain d’entente.

« Il faut trouver l'équilibre entre le prix juste et compétitif pour les clients et les demandes légitimes de nos fournisseurs. » — Une citation de Yann Langlais Plante, directeur des communications par intérim à la SAQ

Il rappelle que, dans la promesse client de la SAQ , il y a un point très important, l’objectif au bout de la ligne, qui est d’offrir des prix justes et compétitifs , bien qu’il dise comprendre la réalité des producteurs.

Par ailleurs, seuls deux ajustements de prix sont permis chaque année, en mai et en novembre. Or, en 2021, une troisième augmentation était venue brouiller les cartes, en lien avec l’explosion du coût de transport durant la pandémie.

Hausse plus salée en mai

En mai, 2550 produits vendus à la SAQ avaient été visés par une augmentation de prix de 3,7 % en moyenne, ce qui représentait 0,78 $ par produit. Seuls 182 produits avaient vu leur prix fléchir de 2,1 % – soit de 0,62 $ en moyenne. Les prix de 606 autres produits étaient quant à eux demeurés inchangés.

À ce moment, la présidente et cheffe de la direction de la SAQ , Catherine Dagenais, soulignait que nos fournisseurs font face à des défis importants alors que l’inflation connaît des sommets partout sur la planète , tout en assurant vouloir trouver un équilibre entre les demandes des producteurs de vins et de spiritueux et ce que souhaitent les consommateurs québécois.

Elle expliquait également que le 1er avril, le gouvernement du Canada a procédé à l’augmentation annuelle des taux des droits d’accise sur les boissons alcooliques . Cela représentait une augmentation de 2,4 % sur le vin.

En mai, certaines régions étaient plus durement touchées que d’autres par l’augmentation des coûts chez les producteurs, notamment ceux de la Bourgogne (7,7 %), du Beaujolais (6,4 %) et de la Loire (5,5 %).

Si la SAQ ne souhaite pas négocier sur la place publique avec ses fournisseurs, son directeur des communications par intérim, M. Langlais Plante, soutient que la société d’État veut éviter des hausses de prix trop marquées pour ses clients .