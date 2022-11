Une dame de 78 ans disparue à Matane

Elle a été vue pour la dernière fois le 2 novembre. Ses proches auraient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Mme Michaud se déplacerait à bord d'une voiture Honda Accord grise.

Elle mesure 1,57 mètre (5 pieds et 2 pouces) et pèse 65 kilos (141 livres). Elle a les cheveux blancs et les yeux bruns et elle porte des lunettes.

Toute personne qui apercevrait Mme Michaud est invitée à communiquer avec le 911 et toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée confidentiellement au 1 800 659-4264.