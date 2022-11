Bibiane Courtois honorée pour sa défense des droits des femmes des Premières Nations

Les membres de Récif 02 ont également honoré le parcours de Bibiane Courtois tant pour sa promotion de la santé communautaire que pour le respect de la culture innue.

En tant que militante autochtone, infirmière, experte muséale et féministe, Récif 02 souhaite témoigner sa reconnaissance à Bibiane Courtois, car ses implications, nombreuses et stratégiques, ont contribué grandement à l’amélioration de la vie des femmes autochtones et de leurs familles, ainsi qu’à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes , a alors déclaré la coordonnatrice de Récif 02 Gisèle Dallaire, dans un communiqué de presse.

Bibiane Courtois a été la première femme autochtone nommée à la Commission des droits de la personne et au Conseil du statut de la femme du Québec.

Une soixantaine de femmes se sont réunies à Alma pour réfléchir à des enjeux qui les touchent comme les impacts de la pénurie de logements et le manque de places en garderie. Parmi les participantes, des élues de la région, des déléguées d’organisations communautaires et des déléguées ministérielles étaient présentes pour ce colloque régional.