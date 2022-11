La seconde vie des citrouilles winnipégoises

Des Winnipégois ont pu confirmer les lois de Newton en alliant gravité, citrouilles et destruction afin de manifester leur intérêt pour la pérennisation d’un projet pilote de compostage dans la capitale manitobaine, peu outillée en la matière.

En 2021, Compost Winnipeg a récupéré environ 24 000 kilos de citrouilles, près de 10 % de toutes les citrouilles d'Halloween achetées au Manitoba, selon l'organisation.

C’est la deuxième année que Compost Winnipeg organise cette collecte de citrouilles, qui a eu lieu samedi au stationnement étagé du centre d’achats CF Polo Park. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Après la fête et les déguisements, les cucurbitacées, vedettes orangées des célébrations nocturnes riches en bonbons, sont soudainement moins bienvenues dans le paysage, brunissant tranquillement après leurs diverses mutilations.

Les citrouilles vierges de décoration, encore fraîches, seront redistribuées à des organisations de bienfaisance, comme Community Helpers Unite et Leftovers Foundation.

Les Winnipégois peuvent s’inscrire au programme de Compost Winnipeg, qui coûte près de 35$ par mois, explique la responsable de ventes et de services à la clientèle à Compost Winnipeg, Karrie Blackburn. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Elles seront transformées en purée et cuites en repas pour les plus nécessiteux , affirme la responsable de ventes et de services à la clientèle à Compost Winnipeg, Karrie Blackburn.

Les citrouilles dans lesquelles les propriétaires ont taillé des figures décoratives sont contrôlées, débarrassées de tout débris , poursuit-elle.

Une partie sera offerte aux animaux dans le refuge du Little Red Barn Sanctuary, à Oakville, et une autre sera compostée.

L’événement servait également de levée de fonds pour Composte Winnipeg, qui a récemment reçu du financement municipal afin d’étendre ses services résidentiels et commerciaux. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Selon Mme Blackburn, le compostage évite d'avoir à utiliser de la terre végétale, qui n'est pas une ressource renouvelable, en plus de séquestrer les émissions qui sortiraient des décharges.

La Ville de Winnipeg a mis fin à son projet pilote de compostage en septembre, alors qu’un rapport doit être soumis au conseil municipal en 2023.

Nous avons environ une décennie de retard en la matière , affirme Karrie Blackburn.

Avec les informations d'Emily Brass et Laïssa Pamou