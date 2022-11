Plus de 10 000 personnes n’ont toujours pas d’électricité en C.-B.

Plus de 10 000 personnes n'ont toujours pas d'électricité en Colombie-Britannique, au 2 e jour des réparations des dégâts, après les vents et pluies qui se sont abattus sur le sud-ouest de la province de vendredi à samedi.

À 8 h dimanche, plus de 10 000 personnes, principalement dans le Lower Mainland et sur la côte Sunshine, attendent de retrouver le courant. Au plus fort des coupures, 330 000 personnes ont été privées d'électricité.

BC Hydro explique que des résidents de Chilliwack et d'autres parties de la vallée du Fraser pourraient rester sans électricité dimanche, en raison de dommages importants . Des équipes supplémentaires doivent arriver sur place dimanche matin.

La Ville de Vancouver explique que la tempête a produit des rafales de 70 à 90 kilomètres à l'heure, et que ses équipes travaillent à nettoyer les arbres abattus et à se préparer aux chutes de neige attendues dimanche.

Avec des informations de La Presse canadienne