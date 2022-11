27 faits curieux à propos de la mort

L’auteure et historienne québécoise Catherine Ferland s’intéresse depuis longtemps au thème universel qu’est la mort. Elle a constaté que le rapport qu’on entretient avec le trépas est changeant d’une époque à l’autre et d’une culture à l’autre. Aux éditions Les heures bleues, Catherine Ferland lance un ouvrage intitulé 27 faits curieux sur la mort d’hier à aujourd’hui.

Catherine Ferland, quelles périodes de l’histoire couvre ce livre?

C.F. : On remonte jusqu’à la préhistoire, par exemple avec l’emploi de l’ocre. Comment ça se fait qu’on retrouve cette pratique-là un peu partout dans le monde sans que personne ne se soit concerté? On dirait que c’est un marqueur universel des sépultures.

Trois variétés de pigments d'ocre. L'ocre apparaît dans des tombes au Paléolithique supérieur. Photo : Éditions Les heures bleues

Donc, vraiment il est question de trucs très anciens jusqu’à plus contemporains. On peut parler d'inhumation, de crémation par exemple ou d'inhumation verticale dans des mausolées. Un peu à l’image de maintenant où on habite dans des condos, on termine nos jours aussi dans des tours à bureaux, si je peux dire! Vraiment dans des structures un peu plus verticales pour des raisons d’espaces. C’est assez typique des endroits où il y a une forte densité de population et donc de défunts, qui va forcer les gens à trouver des solutions originales pour être capables de disposer avec respect et avec une économie d’espace, de tous ces corps.

À Barcelone, dans le cimetière de Poblenou, on peut voir un exemple de structures funéraires superposées. Photo : Éditions Les heures bleues

Quels sont les faits les plus étranges que vous avez découverts en préparant cet ouvrage?

C.F. : Il y en a plusieurs. Le niveau sonore du deuil, notamment. C’est quelque chose qui m’a beaucoup surprise. D’une culture à l’autre, d’une tradition culturelle à l’autre, on se rend compte qu’il peut y avoir différentes prescriptions. Est-ce qu’on doit exprimer sa peine de façon très bruyante? Est-ce qu’au contraire, il faut exprimer un silence respectueux? On sait que dans certaines cultures, on va même engager des pleureuses pour manifester bruyamment le chagrin, alors que les vrais endeuillés vont plutôt être silencieux.

Des pleureuses de l'Égypte antique représentées sur une fresque d'un caveau funéraire de la XVIII dynastie, datant d'environ 1500 ans avant notre ère Photo : Éditions Les heures bleues

La préparation de ce livre a-t-elle modifié d'une certaine façon votre vision de la mort et de l’après?

C.F. : Ça fait très longtemps que je réfléchis aux questions autour de la mort et tout ça. Comme historienne bien sûr, mais aussi comme être humain. C’est d’une richesse anthropologique extrême. Ça nous ramène à nos propres craintes, à nos propres fragilités. En préparant ce livre-là, c’est certain que je suis aussi retombée dans des zones qui, pour moi, sont un peu plus sensibles. Et c’est une belle réflexion à faire que de coordonner le regard d’historienne à celui tout simplement de l’être humain.

Comme historienne, y a-t-il une pratique qui vous a particulièrement interpellée?

C.F. : En fait, tout le traitement post-mortem décoratif si je peux dire de certains corps dans différentes cultures. Par exemple, le fait d'ornementer des crânes de nos ancêtres avec différents bijoux. On le voit aussi dans la religion catholique, des corps de saints de l’Église catholique qui sont magnifiés avec un décor flamboyant dans certains cas. On va mettre de la dorure, des pierres précieuses, des étoffes précieuses. Et, il y a tout un apparat qui est fait autour de certains corps comme ça. Ce sont des corps qui sont placés à disposition pour être vus, vénérés. Et dans le cas où ce sont des personnes qui ne sont pas des saints, c’est une façon de manifester de l’affection pour la généalogie de la personne disparue et la lignée qui a suivi. C’est fascinant parce qu’ici au Québec, ce n’est pas quelque chose qu’on voit fréquemment. Il faut aller en Europe pour voir ce type de choses. Il y en a aussi en Amérique latine. Et c’est d’une beauté macabre fascinante.

Des corps de saints martyrs, richement parés, sont exposés à la basilique Waldsassen, en Allemagne. Photo : Éditions Les heures bleues

C’est un livre qui s’adresse à quel public?

C.F. : Il s’inscrit dans la collection Les 27, c’est un peu comme les Que sais-je? C’est un petit livre synthétique. On fait le tour d’une question à travers 27 thèmes. C’est vraiment un documentaire léger et qui se veut accessible à tous.