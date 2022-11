Les Predators complètent la remontée en l’emportant contre les Canucks en tirs de barrage

Jordan Gross a inscrit ses deux premiers buts en carrière dans la LNH pour les Predators. Nino Niederreiter a récolté un but et une aide alors que Mattias Ekholm a obtenu deux mentions d'assistance.

Les Canucks ont dominé les deux premières périodes avant de s'effondrer une fois de plus au troisième engagement. La formation de Vancouver a perdu cinq avances de plus d'un but cette saison et elle a été dominée 22-13 au chapitre des buts lors du troisième vingt.

À lire aussi : L’infernal début de saison des Canucks

J.T. Miller a amassé un but et une mention d'aide pour les Canucks. Ilya Mikheyev et Andrei Kuzmenko ont également fait mouche alors que Quinn Hughes a participé à deux filets des siens.

Juuse Saros a éprouvé des difficultés en début de match, mais il a repoussé 43 des 46 lancers dirigés vers lui pour les Predators. Thatcher Demko a stoppé 27 rondelles dans une cause perdante.