Une serre agricole communautaire verra le jour à Moffet

L'installation va coûter un peu plus de 100 000 $, dont une aide de 30 000 $ du Fonds régions et ruralité (FRR) et l'appui du CISSS AT , des Caisses Desjardins et d'autres partenaires.

Un comité citoyen sera mis en place pour gérer le projet et pourra compter sur l'expertise du Centre Frère-Moffet, l'aide de la municipalité de Laforce qui dispose déjà d'une serre et d'une équipe d'agronomes.

Le projet s'inscrit dans une démarche que la municipalité a entreprise pour améliorer son autonomie alimentaire et vient s'ajouter au marché public et la cuisine de transformation.

C'est d'être une communauté qui est plus résiliente face aux différents aléas des marchés, des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. On l'a vu au début de pandémie à quel point on était extrêmement dépendant de toutes sortes de choses et il y a aussi d'autres choses qu'on a remarquées comme les changements climatiques et la rareté de la main-d'œuvre, le prix de l'énergie qui créent une pression sur le système alimentaire , explique le maire de Moffet Alexandre Binette.

Nous à très petite échelle, quand on parle de la municipalité de Moffet, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour se donner des infrastructures publiques pour essayer d'augmenter notre capacité de production, trouver une manière de faire des aliments d'une manière durable au niveau du carbone, d'une manière abordable , ajoute-t-il.

Alexandre Binette, maire de Moffet. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Et par durable, le maire privilégie le chauffage au bois et à l'électricité pour diminuer l'empreinte carbone du projet.

« On se dit qu'en se donnant ses infrastructures publiquement, en chauffant ça au bois et à l'électricité, on va peut-être être capable de compétitionner les grandes chaînes d'approvisionnement. » — Une citation de Le maire de Moffet Alexandre Binette

Reste à décider de la quantité de produits et le modèle de production qui sera adopté.