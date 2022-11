Un adolescent de 13 ans porté disparu à Moncton

Brayden Fagan a été vu pour la dernière fois vers 16 h, samedi, près d’une résidence de la rue Ackman Court, à Moncton.

D’après le signalement de la GRC, Brayden Fagan a les yeux noisette et les cheveux bruns. Il mesure 5 pieds et 9 pouces (175 cm) et pèse environ 114 livres (52 kg).

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un chandail à capuchon en molleton noir, un pantalon en molleton noir, une tuque grise et des chaussures de sport marron de marque Vans.