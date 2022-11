Le feu de forêt sur le mont Saint-Hilaire est éteint

De nombreuses images du feu qui a pris naissance sur le sommet Dieppe sur la façade nord du mont Saint-Hilaire ont circulé sur les réseaux sociaux. La cause de cet incendie demeure inconnue.

Les pompiers de la Vallée-du-Richelieu ont décidé samedi de ne pas intervenir en raison de la noirceur malgré les rafales. Vers 20 h 30, la taille du feu était déjà réduite, ce qui a motivé les pompiers à attendre dimanche pour le combattre. Or, il n’y avait déjà plus de fumée ni de flammes visibles sur le mont Saint-Hilaire.

Deux agents de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) doivent se rendre sur les lieux pour faire le point avec les pompiers municipaux et déposer un rapport au centre régional de lutte contre les feux de forêt.

Un feu la nuit, ça se repose, c’est-à-dire que généralement, ça ne progresse pas la nuit parce que les températures sont plus basses [...] il y a moins de vent [et] il y a plus d'humidité , a indiqué le coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU , Stéphane Caron.

Les autorités doivent cependant vérifier qu’il n’y a plus de braises ou de foyers probables déclarés à la suite de cet incendie. Il faut s’assurer qu’il n’y a pas de point chaud qui subsiste pour éviter qu'il renaisse de ses cendres , a précisé M. Caron.

Les autorités recommandent également aux marcheurs de ne pas s’éloigner des sentiers balisés pour éviter les risques.

Des feux moins fréquents en novembre

Trois feux de forêts sont présentement actifs au Québec, à Saint-Damase-de-L’Islet (maîtrisé), à Lac-Sainte-Marie en Outaouais (contenu) et au lac Kénogami (maîtrisé). Pour le mois de novembre 2022, le Québec a déjà connu 11 incendies de forêt, alors que la moyenne des dix dernières années et de 3,5 feux pour le mois.

En 1985, il y avait eu un nombre record de 25 incendies en novembre, et en 1984, 20 feux s’étaient déclarés ce mois-là. Il est difficile de prévoir si ces chiffres seront dépassés en 2022, car nous sommes au début du mois, a noté M. Caron.

C’est plutôt rare qu'on ait des feux de forêt à ce temps-ci de l’année, mais ce n’est pas exceptionnel , a-t-il rappelé.

« La météo nous apporte une vague de chaleur, ça assèche le combustible au sol [et la situation] est propice à une éclosion de feu. » — Une citation de Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU

Pour la saison 2022, 406 feux de forêt ont été rapportés par la SOPFEU , alors que la moyenne des dix dernières années est de 469. Les superficies brûlées sont quant à elles ténues cette année, avec 281 hectares, comparativement aux 18 830 hectares ravagés en moyenne. M. Caron a expliqué que l’été humide et pluvieux, combiné aux interventions rapides des pompiers de la SOPFEU, a permis d’épargner une bonne partie du couvert forestier.

Un seul avion-citerne de la SOPFEU est actuellement disponible pour combattre les incendies, a prévenu M. Caron. Des 14 appareils à la disposition des services du gouvernement du Québec, deux ont été prêtés à la Californie et les autres reçoivent leur entretien annuel dans un hangar à Québec.

Si d’autres feux de forêt se déclarent, de nombreuses équipes de la SOPFEU peuvent être rappelées pour les éteindre, a conclu M. Caron.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes