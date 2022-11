Le parc de la Mauricie comme banc d’essai pour Hydro-Québec

Hydro-Québec met la touche finale ces jours-ci à un projet pilote visant à remplacer les câbles aériens qui alimentent le chalet du secteur Rivière-à-la-Pêche à Saint-Jean-des-Piles par un câble souterrain directement enfoui dans le sol dans une tranchée étroite en bordure du chemin.

Au total, c'est 5,5 kilomètres de filage qui passeront dans le sol ou sur un pont.

Le câble en question n’est pas protégé par des conduits ni connecté avec des chambres de raccordement comme le veut la technique d'enfouissement traditionnelle.

Ce n’est pas tant le type de technique utilisée qui est nouvelle, mais plutôt la distance : chaque câble est d’une longueur de 800 mètres et est relié avec des connecteurs à l’épreuve des intempéries, explique Maryse Duguay, cheffe de projets chez Hydro-Québec.

Il s’agit d’un projet conjoint avec le parc qui voulait améliorer la résilience de son réseau d'alimentation arrivé en fin de vie. Les lignes électriques sont situées en pleine forêt et à la merci des conditions météorologiques de plus en plus instables.

Le nombre de pannes causées par des branches ou arbres cassés est en hausse depuis les dernières années, selon .

Grâce à cette technique souterraine, une centaine de poteaux seront retirés de la nature. Avec ce projet pilote, Hydro-Québec souhaite aussi développer une option supplémentaire afin d’alimenter les secteurs densément boisés, peu peuplés et difficiles d'accès.

Ce n’est pas fait pour des endroits résidentiels où on doit souvent modifier l’alimentation pour ajouter des branchements. C’est vraiment fait pour des secteurs où nous n’aurons pas à aller creuser souvent , ajoute Maryse Duguay.

Afin de prévenir les pannes, deux câbles sont enfouis au lieu d’un seul, ce qui protège le parc d’un bris de service.

L’enfouissement direct permet aussi d’éviter l’entretien cyclique de la végétation par Hydro-Québec autour des fils aériens. Madame Duguay souligne que le relief du parc fait en sorte qu’il était parfois difficile d’accéder aux installations avec l’équipement nécessaire.

« Quand on est en zone inaccessible, on ne peut pas utiliser la machinerie conventionnelle ce qui rend nos temps d'intervention beaucoup plus longs et plus difficiles. Et on parle d'une durée de vie d'à peu près cinquante ans donc on n'a pas de poteaux à remplacer. »