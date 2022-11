Agression à Shippagan : l’enfant hospitalisé à Halifax est mort

L’enfant avait été agressé à coups de trottinette par un adolescent âgé de 15 ans à Shippagan, dans la Péninsule acadienne, jeudi.

L’altercation a été décrite comme un incident de voies de fait graves par la GRC , qui mène une enquête.

Samedi après-midi, un officier du détachement de Caraquet de la GRC , Stéphane Robichaud, avait indiqué que le coup que l’enfant avait reçu et la blessure qui en avait résulté étaient assez sérieux et qu’il avait dû subir une intervention chirurgicale.

Une communauté en deuil

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, s’est tourné vers les médias sociaux pour offrir son soutien à la famille.

La communauté toute entière est touchée par cette situation. [Il] aura combattu jusqu’à son dernier souffle , a-t-il écrit dans un message diffusé sur Facebook, samedi soir. Mon cœur est avec la famille. Je tiens à présenter mes sincères sympathies à la famille et aux amis.

Les drapeaux sont en berne devant l'hôtel de ville de Shippagan, dimanche.

À lire aussi : Un enfant de Shippagan agressé avec une trottinette est hospitalisé à Halifax

La victime fréquentait l’école L’Envolée de Shippagan.

L’administration de cet établissement scolaire a offert dimanche matin ses condoléances aux proches touchés par la tragédie.

La mort d’un enfant est une perte qui nous touche tous , peut-on lire dans une note envoyée aux parents. Il est possible que votre enfant ait besoin d’en parler à la maison et qu’il ait besoin de votre soutien dans ces moments difficiles […] Permettez-lui de verbaliser ce qu’il ressent. Il sera peut-être difficile pour vous de trouver les mots pour lui parler; une écoute attentive et des marques d’affection ont souvent plus de valeur que des mots dans ces circonstances douloureuses.

Une équipe d’intervention sera sur place dès lundi pour offrir un service de soutien aux élèves qui en auront besoin.

Une campagne de sociofinancement avait été lancée ces derniers jours par des citoyens, afin de soutenir la famille.