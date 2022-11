La province ordonne à Hamilton d’élargir les limites de la ville

Le gouvernement provincial ordonne à Hamilton d'étendre ses limites urbaines, malgré une décision contraire du conseil municipal en 2021, et contre l’avis d’un grand nombre d’habitants.

La décision de la province a été publiée vendredi soir et approuve une expansion de 2200 hectares. C’est encore plus que ce que prévoyait la ville dans son plan de densité ambitieuse , lors du débat sur son expansion l’année dernière.

Cette décision prévoit également la suppression de limite de hauteur de 30 étages proposée par la ville pour les bâtiments des zones communautaires.

Les modifications approuvées du plan officiel décrivent les nouvelles politiques et la cartographie pour guider la croissance et le développement de la ville jusqu'en 2051 , indique le résumé de la décision.

On ne sait pas comment le conseil municipal actuel peut s'opposer aux changements à venir. Le nouveau conseil entre en fonction le 15 novembre.

Cependant, le maire élu et d'autres responsables ne cachent pas leur mécontentement.

Ces décisions sont très préoccupantes. Les villes fonctionnent bien lorsqu'elles sont censées être des communautés complètes , a déclaré la mairesse élue, Andrea Horwath.

Cela inclut de s'assurer que les infrastructures et les commodités essentielles comme les bibliothèques, les bonnes routes, les parcs et les centres communautaires font partie du plan. Je travaillerai en étroite collaboration avec le conseil [municipal] et le personnel de la ville pour tracer la meilleure voie à suivre pour les Hamiltoniens.

De son côté, la conseillère municipale du quartier 1, Maureen Wilson, qualifie cette décision de la province de trahison de la confiance du public et de mépris pour les habitants de Hamilton.

Tout le monde ne s'oppose pas à la décision

Pour sa part, la West End Home Builders' Association (WEHBA), basée à Hamilton, a déclaré dans un communiqué qu'elle soutient pleinement ce plan d’expansion urbaine.

Notre préoccupation a toujours été qu'à mesure que la pénurie de logements s'aggrave, elle fait grimper les prix des maisons à Hamilton, excluant les résidents actuels et obligeant les nouveaux arrivants talentueux à déménager ailleurs , lit-on dans la déclaration envoyée à nos confrères de CBC.

Pour le bien de la croissance continue de Hamilton, WEHBA croit fermement qu'il est temps de retirer la politique de la planification locale.

Par ailleurs, vendredi, l'Ontario proposait également de retirer des terres de la ceinture de verdure - zone créée pour protéger les terres écosensibles du développement - afin qu'on puisse y construire au moins 50 000 nouvelles maisons.

Une annonce qui s'inscrit dans le plan de logement de la province, mais qui est contraire aux engagements pris par le gouvernement l'année dernière.

Avec les informations de Bobby Hristova de CBC