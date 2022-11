Le rappeur américain Aaron Carter meurt à 34 ans

Les représentants de la famille d'Aaron Carter ont confirmé la mort du chanteur. Sa fiancée, Mélanie Martin, a demandé de préserver l'intimité de la famille en deuil.

Nous sommes toujours en train d'accepter cette triste réalité, a dit Mme Martin dans un communiqué. Vos pensées et vos prières sont grandement appréciées.

Aaron Carter, le frère cadet de Nick Carter des Backstreet Boys, s'est produit en première partie de Britney Spears ainsi que du groupe de son frère, et a enregistré plusieurs succès dont Aaron's Party (Come Get It) et I Want Candy .

Un appel effectué vers 11 h faisait état d'une urgence médicale à son domicile de Lancaster, une ville située dans le désert californien, à une centaine de kilomètres au nord du centre-ville de Los Angeles, a rapporté l'adjointe du département du shérif du comté, Alejandra Parra.

Mme Parra a expliqué qu'une personne décédée a été retrouvée à la résidence, mais elle n'a pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait d'Aaron Carter. Les autorités ont déclaré plus tard qu'un gardien avait trouvé un homme dans la baignoire et que les efforts de réanimation avaient échoué.

Aaron Carter a fait la première partie de la tournée des Backstreet Boys en 1997. La même année, son premier album éponyme est sorti et est devenu disque d'or. Son deuxième album, Aaron's Party (Come Get It) , en 2000, est un triple album de platine et a produit des chansons à succès, dont I Want Candy . Ses vidéos ont été diffusées régulièrement sur Disney et Nickelodeon.

Le chanteur a obtenu des crédits d'acteur grâce à son apparition dans des émissions de télévision telles que Lizzie McGuire . Il a joué aux côtés de son frère, Nick, et de leurs frères et sœurs B. J., Leslie et Angel Carter dans la série House of Carters en 2006.

Aaron Carter a fait ses débuts à Broadway en 2001 en tant que Jojo dans la comédie musicale Seussical . En 2009, il est apparu à l'émission Dancing with the Stars , terminant à la cinquième place avec sa partenaire Karina Smirnoff. Il a aussi participé à l'émission de cuisine de Food Network Rachel vs. Guy : Celebrity Cook-Off en 2012.

En 2017, Aaron Carter a parlé de sa toxicomanie dans un épisode de The Doctors . Il était en cure de désintoxication la même année après avoir été arrêté, soupçonné de conduite avec facultés affaiblies. Il s'est fait soigner à quelques reprises dans le but de récupérer la garde de son fils Prince.