Des rafales de vent jusqu’à 80 km/h attendues à Ottawa, Gatineau et l’est-ontarien

Des vents forts devraient secouer une grande partie de la région de la capitale fédérale et l’Est ontarien, pendant la nuit de samedi à dimanche.

Du côté de l’Outaouais, les secteurs visés sont Gatineau et le Pontiac. De l’autre côté de la rivière, il s’agit de Kanata, Orléans, Richmond, Metcalfe. En plus de Prescott et Russell.

Un front froid associé à une zone dépressionnaire qui s'intensifie traversera la région tard ce soir. Les vents forts du sud qui se lèveront ce soir à l'avant du front deviendront du sud-ouest après minuit. Les vents commenceront à faiblir avant l'aube dimanche matin , indique Environnement Canada dans son alerte.

Les principales conséquences attendues sont que les objets non fixés pourraient être projetés par le vent et causer des blessures ou des dommages. Et il y a également une possibilité de pannes d’électricité.