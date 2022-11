Le projet de Ray-Mont Logistiques dans la mire des défenseurs des espaces naturels

À peine Québec vient-il d'autoriser Ray-Mont Logistiques à reprendre, sous certaines conditions, les activités de son projet de transbordement de conteneurs dans l’est de Montréal, que des défenseurs des espaces naturels y voient une décision précipitée et infondée.

On pense que la phase 1, c'est le début d'une catastrophe , anticipe Cassandre Charbonneau-Jobin, porte-parole du regroupement Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM, qui milite pour la préservation des espaces verts.

Mme Charbonneau-Jobin ne cache pas sa déception à la suite de l'annonce, vendredi, de l'approbation du projet de plateforme de transbordement de marchandises de Ray-Mont Logistiques dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Certaines conditions ont toutefois été imposées par le ministère de l’Environnement : 1500 conteneurs ont été autorisés à transiter par le site et 5000, à y être entreposés. Par ailleurs, les activités pourront s’y dérouler de 7 h à 19 h, et non 24 heures sur 24 comme l'avait d'abord envisagé Ray-Mont Logistiques.

« On ne veut pas de Ray-Mont Logistiques, il n'a pas démontré qu'il pouvait cohabiter sainement avec le secteur. » — Une citation de Cassandre Charbonneau-Jobin, porte-parole du regroupement Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM

Bruits, poussière, pollution lumineuse, vibrations... Son regroupement citoyen se mobilise pour défendre les intérêts des riverains, le projet se déroulant à moins de 150 mètres de logements et d'un CHSLD du quartier.

La porte-parole craint que l'autorisation de la première phase facilite celle des suivantes, mais encore que le terrain soit utilisé pour de l'entreposage quand le port de Montréal vient à saturation.

Cassandre Charbonneau-Jobin, porte-parole du regroupement Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM Photo : Radio-Canada

Il semble qu'on ait un ministère de l'Environnement qui soit plus un ministère de l'accommodement aux industries polluantes , dénonce Mme Charbonneau-Jobin en faisant visiter les lieux à Radio-Canada.

Des études exhaustives demandées

Les résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve représentent des citoyens de seconde zone, selon elle, que l'on prive d'espaces verts véritablement dépollués puisqu'il s'agit d'enfouir les contaminants sous de l'asphalte .

« C'est une vraie honte pour Montréal en 2022 [...]. Il est où, le droit à vivre dans un environnement sain? » — Une citation de Cassandre Charbonneau-Jobin

Elle exhorte Québec à mener des évaluations environnementales exhaustives et complètes avec aussi des études d'impact sur la santé.

La même demande a été formulée par différents acteurs, notamment le Conseil régional de l’environnement de Montréal.

Il est important qu’un mécanisme d’évaluation des impacts sur la santé soit rapidement mis en place pour l’ensemble du territoire d’Assomption-Sud Longue-Pointe , a précisé par communiqué Emmanuel Rondia, directeur général du CRE-Montréal, dans la foulée de l'approbation.

Plusieurs inconnues pourraient détériorer la qualité des milieux de vie, a-t-il évoqué en mentionnant la superficie de l’entreposage des conteneurs, la hauteur des empilements ainsi que la circulation des camions et des trains qu’entrainera un important volume de marchandises.

Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve de Québec Solidaire Photo : Radio-Canada

Le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve Alexandre Leduc, qui a déposé à l'Assemblée nationale une pétition, assure de son côté continuer à maintenir la pression sur le gouvernement du Québec.

Le ministre avait le pouvoir de faire un BAPE [Bureau d'audiences publiques sur l'environnement] qui aurait donné une voix citoyenne au débat [...], dit-il. Il a refusé de le faire. Ça signifie que la CAQ a décidé d'abandonner l'est de Montréal.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau